El hombre que estrelló el camión en Alemania ya había sido investigado

Una vez más las señales de alerta no funcionaron. El tunecino que está siendo buscado por Alemania, bajo sospecha de ser el conductor del camión que se lanzó contra un mercado navideño de Berlín dejando 12 muertos y 48 heridos, ya estaba en la mira de los investigadores ante la posibilidad de que estuviese preparando un atentado.



El joven de 24 años, identificado como Anis Amri, solicitante de asilo de nacionalidad tunecina, se encontraba en una lista de personas que debían ser vigiladas por sus "actividades islamistas", admitió ayer Ralf Jaeger ministro de Interior regional del norte de Westfalia, en una conferencia de prensa en Düsseldorf.



Las autoridades solicitaron la ayuda de la población y ofrecieron hasta 100.000 euros por información que contribuya a dar con su paradero. "¡No se arriesgue porque la persona podría ser violenta y estar armada!", advirtió la fiscalía sobre el sospechoso.



La policía criminal del norte de Westfalia "ya había abierto una investigación" contra el tunecino, aseveró el funcionario. Luego, según la misma fuente, "las investigaciones fueron trasladadas a las autoridades de Berlín", donde residía el sospechoso desde febrero de este año.



Jaeger añadió que Amri, que arribó a Alemania en julio de 2015, "estuvo sólo recientemente en el norte de Westfalia". El joven había sido detenido en agosto pasado con documentación falsa, aunque luego fue puesto en libertad, según la versión de algunos medios de prensa internacionales.



La pista de Amri emergió luego de que se encontrara un documento con su nombre en el camión que arrolló el lunes un mercado navideño en Berlín, lo que causó la muerte de 12 personas y conmocionó a Alemania en la víspera de Navidad. El documento hallado es el que se entrega en Berlín a personas cuya solicitud de asilo es rechazada, aunque la expulsión del país se encuentra paralizada por alguna razón.



En otros atentados realizados en Europa, como el del teatro Bataclán de París, los atacantes también estaban en la mira de los investigadores que sospechaban de sus vínculos con los islamistas. Pero no fueron detenidos a tiempo.



Para Amri, Italia había sido la puerta de ingreso a Europa en febrero de 2011 al igual que para otros miles de tunecinos que dejaron el país en esos días tras el estallido de la primavera árabe.



Amri dijo entonces que era menor y fue trasladado a un centro de acogida para menores en Sicilia.



Después de algunos meses de permanencia en el centro, siempre según fuentes de la investigación, cometió actos de daño y varios delitos. Como ya era mayor de edad fue arrestado, procesado y condenado a cuatro años de prisión.



Cumplió su condena en la primavera boreal de 2015, pero no quedó libre porque se lanzó en su contra una medida de expulsión.



Así fue llevado a un centro de identificación y expulsión, en espera del reconocimiento de parte de las autoridades tunecinas, una medida obligatoria para poder ser repatriado. Sin embargo el reconocimiento no se produjo nunca y, cumplidos los términos de la ley, al tunecino se le notificó una medida de alejamiento de Italia. Según las fuentes, el hombre efectivamente abandonó el país en julio del año pasado para ir a Alemania.



El atentado contra el mercado navideño de Berlín reavivó en Alemania el controvertido debate sobre la crisis de los refugiados y su gestión por parte de la canciller Angela Merkel, de nuevo presionada por sus socios bávaros y la derecha radical, que la responsabiliza sin pudor de la tragedia.



"Llevamos años pronosticándolo. Han dejado entrar a cientos de miles de refugiados sin control. Es la desintegración de Alemania", clamaba ayer el político ultraderechista Björn Höcke ante una pancarta con la frase "Merkel muss weg" ("Merkel debe irse") junto a la sede de Cancillería. Höcke, líder en el Land de Turingia de Alternativa para Alemania (AfD) y representante de su ala más dura, había convocado una concentración de protesta a cien metros del edificio, a modo de ceremonia de duelo por los muertos del atentado.



"Exigimos que se expulse a los delincuentes y terroristas llegados aquí al amparo de Merkel", proseguía el representante de la derecha radical, en medio de un fuerte despliegue mediático y un par de seguidores asistentes a su convocatoria.



Para Höcke y el vicepresidente del partido, Alexander Gauland, asimismo presente en la concentración, el oficio interconfesional celebrado ayer en la Gedächtniskirche -una emblemática iglesia junto al mercado donde ocurrió el ataque el lunes-, al que asistió la plana mayor de la política alemana, fue "una farsa".



Las pancartas que exigían la salida de Merkel se alternaron con otras que la acusaban de "dictadora". (La Nación)