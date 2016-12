Brasil: un ingeniero recibió su título del Colegio Militar con falda y tacos

El joven, de 24 años, expresó su frustración por no haber podido seguir la carrera militar, ya que "sufría presiones para desistir" de ser oficial de la Aeronáutica, debido a ser homosexual.



De acuerdo con el relato del ingeniero, el Instituto de Tecnología Aeronáutica le aplicó una serie de sanciones disciplinarias que, en el fondo, lo "persuadieron" de abandonar la carrera castrense.



"Tuve que dejar de ser militar porque sólo me dieron esa alternativa (..) conozco la homofobia silenciosa pero efectiva en el Instituto y en las Fuerzas Armadas", sostuvo en declaraciones publicadas hoy por la agencia Folhapress.

El instituto forman militares y civiles, y está regido por los reglamentos de las Fuerzas Armadas. "La manifestación no fue sólo contra la homofobia sino también contra la violencia psicológica que se ejerce aquí adentro", dijo Oliveira Faria.