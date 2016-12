México: investigan origen de explosión pirotécnica que dejó al menos 32 muertos

El mercado, conocido como San Pablito y localizado a las

afueras de Ciudad de México, era custodiado por cientos de

policías con armas largas, mientras las autoridades buscan a 12

personas desaparecidas e intentan identificar todos los cadáveres.

Por la mañana, las autoridades contabilizaban 31 muertos, pero

tras el fallecimiento de una mujer herida el número de víctimas

fatales aumentó a 32, entre ellos ocho menores de edad.

Por otro lado, 18 de los cadáveres ya fueron reconocidos por

sus familiares, dijo en conferencia de prensa Jesús Manzur,

secretario de gobierno del estado de México, al que pertenece

Tultepec.

La identificación de los otros 14 cadáveres podría tardar

"algunos días o semanas", advirtió el fiscal estatal, Alejandro

Gómez, al explicar que "dado el nivel de calcinación que tienen"

los cuerpos será necesario obtener el perfil genético.

Según Manzur, aún quedan 59 lesionados, de los cuales 46

permanecen hospitalizados.

Muchos de ellos se encuentran en terapia intensiva con

quemaduras de distintos grados, pero solo cinco de ellos se

encuentran en "estado de gravedad y con peligro de vida", según

las autoridades.

El martes, las autoridades habían contabilizado 72 heridos y

señalaron que entre ellos había tres menores con quemaduras graves

que serían trasladados a un hospital de Galveston, Estados Unidos,

especializado en tratamientos de quemados.

- En shock -

"¡Visítanos! Abrimos todos los días del año. Contamos con todas

las medidas de seguridad", dice un gran letrero a la entrada del

mercado.

Pero este miércoles, los más de 300 locales ya calcinados

fueron cercados con una cinta amarilla con la leyenda "Prohibido

el paso", mientras decenas de peritos escudriñaban las ruinas y

grupos de trabajadores removían los escombros.

Un par de ambulancias y dos camiones de bomberos fueron

desplegados al lugar. También llegaron elementos del Ejército, la

autoridad encargada de entregar los permisos de venta de

pirotecnia.

El presidente Enrique Peña Nieto lamentó los hechos en un acto

público y pidió un minuto de silencio, mientras los pobladores de

las cercanías del mercado, aún conmocionados, contaron a la AFP

sus impresiones.

"Pensé que mi casa se había caído", dice aliviado Artemio

Aguilar, mientras recolecta pedazos de cohetes entre la maleza que

rodea su vivienda de tabiques.

Luis Hernández, un joven de 26 años que desde los 12 trabaja

con fuegos artificiales junto al mercado, creyó que no viviría

para contarlo.

"La gente corría, los niños gritaban, había mucha gente quemada

que caminaba sin saber qué hacer y nosotros tampoco sabíamos qué

hacer. Teníamos miedo de que siguieran las explosiones", narró con

la mirada fija en las ruinas quemadas.

La explosión ocurrió la tarde del martes en momentos de gran

actividad, con gente comprando cohetes para las fiestas

decembrinas.

Según las autoridades, 26 personas murieron en el lugar y seis

en hospitales, mientras que varias viviendas cercanas y

automóviles resultaron dañados por la onda expansiva.

- Causas indeterminadas -

La fiscalía general inició una investigación para determinar

las causas de la deflagración, que se suscitó por "seis

explosiones de pirotecnia".

Pero según el fiscal Gómez, el origen de la tragedia aún no se

esclarece.

"No tengo ahora una hipótesis (...) nuestra prioridad ha sido

atender a los heridos, levantamiento de los cuerpos y atender la

emergencia", dijo.

Algunos pobladores de Tultepec dijeron a la AFP que,

aparentemente, a alguien se le cayó una "bomba", un fuego de

artificio con las dimensiones de una pelota de tenis y que, al

encenderla, ilumina el cielo con coloridos círculos.

Otra de las hipótesis es que un cohete se encendió en un local

y provocó una reacción en cadena.

Esta última teoría "no la hemos podido corroborar porque el

local donde esto pudo haber ocurrido, lamentablemente la persona

que atendía este local es una de las fallecidas", dijo Gómez.

Según el funcionario, expertos estatales y federales llevarán a

cabo varias pericias, entre ellas de criminalística de campo,

fotografía forense, y peritajes de siniestros, incendios y

explosivos.

Tristemente, este mercado ya ha vivido años atrás este tipo de

incidentes.

El 15 de septiembre de 2005, cuando también se comerciaban

grandes cantidades de fuegos artificiales por la fiesta de

Independencia, un incendio y explosiones consumieron el mercado en

su totalidad.

Al año siguiente, otra explosión destruyó más de 200 puestos.

Ambos incidentes dejaron decenas de lesionados pero sin víctimas

mortales.

AFP-NA