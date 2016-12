Tres muertos, 47 heridos y cientos de damnificados por sismos en Ecuador

El Instituto Geofísico de Quito precisó que la magnitud del

principal temblor, registrado hacia las 02H11 locales (07H11 GMT),

fue de 5,7 grados cuando inicialmente estimó en 5,8.

Hay "tres personas que han fallecido por infarto, por el susto,

no por acción directa del sismo", expresó el presidente

ecuatoriano, Rafael Correa, quien viajó de urgencia a la provincia

costera de Esmeraldas (noroeste y fronteriza con Colombia),

epicentro de los recientes movimientos telúricos.

Luego de encabezar el Comité de Operaciones de Emergencia (COE)

local y constatar daños, el mandatario señaló que "ya van 700

familias registradas por destrucción de sus casas o daños".

"Estamos ante una tragedia de magnitud que ha sido con suerte",

manifestó Correa en rueda de prensa, anotando que es

"sorprendente" que no haya más víctimas fatales ante la

"destrucción que hay".

Consternado, el presidente enfatizó que "me he quedado

impresionado con los daños, son cuantiosos" y que "no me imaginaba

encontrarme con una destrucción como la que he visto".



- Seria situación -



La situación en Esmeraldas, algunas de cuyas áreas fueran

azotadas por el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril último en

el norte de la zona costera y que dejó 673 muertos y pérdidas por

3.344 millones de dólares, llevó a Correa a suspender sus

actividades en Quito para verificar in situ los destrozos.

"La situación es seria", anotó el jefe de Estado, quien hace

una semana extendió por 30 días el estado de excepción en las

vecinas provincias de Esmeraldas y Manabí (sureste), las más

golpeadas por el terremoto de abril.

Además de los tres muertos, 47 personas resultaron con heridas,

70 infraestructuras sufrieron daños y diez más colapsaron,

mientras que seis instituciones educacionales quedaron afectadas,

según el más reciente balance de la secretaría (ministerio) de

Gestión de Riesgos (SGR).

Antes de su partida a Esmeraldas, el mandatario ya informó a

través de su cuenta en Twitter: "Cuantiosos daños materiales por

malas construcciones. Esmeraldas tiene un gran riesgo sísmico".



- Más réplicas -



El temblor de magnitud 5,7 y a poca profundidad ocurrió en el

Pacífico, frente a Atacames. Luego se registraron por lo menos 36

réplicas de hasta 4,6 grados, de acuerdo con el Geofísico.

El principal movimiento, que no generó alerta de tsunami,

también fue sentido en varias provincias costeras como Manabí,

núcleo del terremoto de abril, y la andina Pichincha (cuya capital

es Quito).

"Debido a que el evento presenta una magnitud moderada, se

podría esperar más réplicas en esta zona con magnitudes menores",

anticipó el Geofísico.

Tras los temblores, varias zonas de la provincia de Esmeraldas

quedaron temporalmente sin energía eléctrica y agua potable.

Además, las autoridades suspendieron las clases en esa

jurisdicción hasta el 2 de enero.

En la ciudad de Esmeraldas (capital de la provincia del mismo

nombre) operan la principal refinería de Ecuador, una central

térmica, oleoductos y poliductos, y un puerto de embarque de crudo

para exportación.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 indicó que "no se

reportan daños por sismo en infraestructura estratégica" de

Esmeraldas, cuyas vías se mantienen habilitadas.

La estatal Petroecuador confirmó que sus instalaciones "no

registraron afectación alguna" y que continuaba con normalidad el

bombeo de petróleo -principal producto de exportación del país-,

aunque momentáneamente fue suspendida la operación de la

refinería.



AFP-NA