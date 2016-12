Tras cometer el ataque, abatieron al asesino del embajador ruso

Internacionales Asesinaron a disparos al embajador ruso en Turquía durante una exposición

Los testigos que vivieron el atentado contra el embajador de Rusia señalaron que el atacante actuaba solo y que sabía que no iba a salir vivo del edificio."Llevaba un traje negro con camisa blanca, y estaba solo. No creo que hubiera nadie más. Sí, lo hizo solo", dijo a la cadena CNNTürk una mujer que se hallaba en la sala de exposiciones en el momento del atentado en el que murió el diplomático ruso.Lo misma descripción la hizo a la cadena NTV Bahar Bakir, una periodista que cubría el acto en el que Karlov pronunciaba un breve discurso para presentar una exposición fotográfica sobre Rusia, llamada "De Kaliningrad a Kamchatka".Ambas testigos confirmaron que después de disparar a Karlov, el asaltante empezó a gritar en turco relacionando el ataque con la situación en Siria y Alepo. "Dijo que sabía que no iba a salir vivo de aquí y que no nos iba a hacer nada, que saliéramos. Luego volvió a disparar al embajador", dijo la testigo citada en CNNTürk.Un fotógrafo del diario Hürriyet, Hasim Kiliç, que se hallaba en la sala, explicó a su diario que el atacante se hizo pasar por un guardia encargado de proteger al propio embajador, o al menos daba la impresión de serlo. "Normalmente, el embajador ruso no tiene protección policial, vino sin escolta, sólo con un asistente y un traductor", dijo Kiliç.