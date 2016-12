Declaran "culpable" de negligencia a la jefa del FMI pero no cumplirá pena

La directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, fue hallada hoy culpable de "negligencia" en el ejercicio de sus funciones cuando era ministra de Economía de Francia, por el Tribunal de Justicia de la República, aunque quedó exenta de una pena. A la luz de la "personalidad" y la "reputación internacional" de Lagarde, el tribunal decidió no imponerle ninguna pena a la francesa y que la condena no figure en su ficha de antecedentes judiciales.Para la corte además, en el momento de los hechos de los que se la acusa, Lagarde hacía frente a una "crisis financiera internacional" lo que justifica que sea exenta de pena."Hubiéramos preferido una absolución pura y simple (...) pero debe entenderse que no hubo sanción contra Lagarde", dijo su abogado, Patrick Maisonneuve.Tras conocerse en fallo, el FMI llamó a una reunión de su directorio para analizar los "acontecimientos".Lagarde estaba acusada de haber permitido por "negligencia" un importante desvío de dinero público cuando era ministra de Economía.La Corte de Justicia de la República (CJR), una jurisdicción excepcional creada con el propósito de juzgar a los ministros y ex ministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, anunció hoy su decisión.Al ser declarada culpable, Lagarde, de 60 años, le correspondería una condena de hasta un año de cárcel y una multa de 15.000 euros. Pero el tribunal le dispensó un perdón.Lagarde tomó una licencia del FMI durante su juicio. Y si bien no cumplirá una condena, el fallo empaña la imagen de una de las mujeres más poderosas del mundo.Ante la corte, la ex ministra francesa de Economía (2007-2011) del presidente conservador Nicolas Sarkozy aseguró que actuó con la "única intención de defender el interés general".El caso al origen de este juicio remonta a inicios de los años 1990, cuando el banco público Crédit Lyonnais compró la marca deportiva Adidas al empresario y ex ministro de izquierda Bernard Tapie por 315,5 millones de euros. Al año siguiente, el banco la vendió por 701 millones de euros, lo que llevó a Tapie a afirmar que había sido estafado.En 2007, el ministerio de Economía decidió recurrir a un arbitraje privado para poner fin a este largo contencioso judicial, en contra de las recomendaciones de un órgano consultativo.El año siguiente, los tres jueces arbitrales concedieron a Tapie una indemnización de 404 millones de euros, provenientes de las arcas del Estado.A principios de 2015 la justicia civil anuló la sentencia arbitral al considerar que fue fraudulenta. Tapie fue condenado a devolver los 404 millones de euros.El ex director del gabinete de Lagarde, Stéphane Richard, actual director general del grupo de telecomunicaciones Orange, está imputado en este caso. En nombre de los derechos de la defensa, se negó a declarar en el juicio de su ex jefa.Sin nombrarlo, Lagarde dijo que actuó "en confianza" en el caso Tapie, dando a entender que ocupada a resolver la crisis financiera de 2008, siguió las recomendaciones de sus consejeros "en este caso" que "no era una prioridad"."El riesgo de fraude se me escapó totalmente", admitió Lagarde, acusada de "negligencia" por haber autorizado el arbitraje desfavorable a los intereses de los contribuyentes.La justicia le reprocha también no haber presentado un recurso para anular la decisión de los árbitros pese a la suma colosal otorgada a Tapie.Christine Lagarde estimó, demasiado rápido según los investigadores, que no tenía los suficientes argumentos jurídicos para apelar la decisión. "Ante una decisión tan escandalosa, aunque teníamos solo una oportunidad sobre mil de ganar" había que presentar un recurso, afirmó el miércoles Bruno Bézard, un alto funcionario del ministerio que se había opuesto, en vano, al arbitraje.