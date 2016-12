Evo Morales anunció que buscará la reelección en 2019

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó postularse en los comicios previstos para 2019 y su partido planteó cuatro posibles vías para legalizar su habilitación como candidato, entre ellas que renuncie al actual mandato.



"Si el pueblo dice 'vamos con Evo', ningún problema. Vamos a seguir derrotando a la derecha, vamos a seguir ganando a la derecha. Tantas veces le hemos ganado a la derecha. Tengo mucha confianza en nuestros movimientos sociales", exclamó Morales al clausurar un congreso de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).



Es la primera vez que el líder político boliviano, que gobierna Bolivia desde 2006 y ejerce ahora su tercer mandato, comunica su decisión de volver a postularse a la Presidencia en 2019 para buscar un cuarto mandato para el período 2020-2025, después de haber perdido el referendo constitucional de febrero pasado sobre el mismo tema.



Morales aceptó la candidatura tras escuchar las conclusiones de la reunión que congregó a más de 5000 militantes de su movimiento, que le plantearon cuatro opciones para legalizar su nuevo intento.



En el acto de clausura celebrado en el pueblo de Montero (este), el gobernante dijo que si otra fuerza ganaría esos comicios Bolivia volvería al pasado, a las políticas de privatizaciones y a que "poca gente aproveche la riqueza de los bolivianos". Verse en las urnas "Que no tenga miedo la derecha. Si quieren enfrentarnos que se unan, que no estén divididos. Ellos, los de la derecha, unidos, y nosotros como pueblo, unidos. Vamos a vernos en las urnas, vamos a vernos en las elecciones", sostuvo el mandatario.



Morales concluyó su intervención agradeciendo a sus seguidores y los invitó a celebrar mañana el "Día de la Revolución" en la localidad de Ivirgarzama (centro), que conmemora el aniversario de su primer triunfo electoral, el 18 de diciembre de 2005.



Tal como está ahora la Constitución, el presidente no puede ser candidato otra vez en 2019 para buscar otro período.



Morales ya fracasó en febrero pasado en su intento de hacer una reforma a la Constitución para buscar la reelección en 2019, cuando un 51,30 % de los bolivianos lo rechazó en un referendo constitucional.



El artículo 168 de la Constitución solo permite dos mandatos consecutivos, pero el gobernante logró antes una autorización del Tribunal Constitucional para su postulación de 2014, que coronó con un triunfo que le permitió el tercer mandato que ejerce.



El dirigente sindical oficialista Rolando Borda, que presidió el congreso del MAS, explicó que una comisión política estableció que hay cuatro caminos para buscar la habilitación de mandatario. Reforma constitucional Según Borda, la primera propuesta es reformar el artículo 168 de la Constitución mediante el recurso denominado "iniciativa ciudadana", que consiste en recolectar firmas de al menos 20 % del padrón electoral para impulsar el cambio constitucional.



La segunda propuesta es que dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, apruebe la modificación parcial de la Constitución. No obstante, en ambos casos se necesitará otro referendo para aprobar la reforma que podría habilitar al gobernante.



Una tercera posibilidad, explicada por Borda, es que Morales sea habilitado en 2019 presentado una renuncia a su actual mandato antes de los próximos comicios nacionales. La "cuarta vía" es solicitar al Tribunal Constitucional su habilitación mediante una interpretación sobre los derechos políticos establecidos en la Carta Magna.



Morales se reunirá mañana con sus seguidores en el acto de Ivirgarzama, donde espera contar con la presencia de los presidentes bolivarianos de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Ecuador, Rafael Correa, que son sus aliados.