Pago en especie: Cuba ofrece ron a República Checa por una deuda millonaria

Deudas agobiantes

Cuba intenta saldar una deuda con República Checa en especie (aunque líquida). El gobierno cubano propuso devolver su deuda multimillonaria con el país europeo con botellas de su famoso ron, según dijeron funcionarios en Praga.El Ministerio de Hacienda checo dijo que La Habana había planteado esta posibilidad durante recientes negociaciones. No es la primera vez que Cuba se embarca en formas nóveles para pagar deudas u otra asistencia extranjera.Los éxitos del sistema de salud cubano representan un importante capital humano que La Habana ha sabido intercambiar por otros bienes y servicios.Particularmente con Venezuela. El entonces presidente Hugo Chávez, gran aliado de la isla, firmó un acuerdo de intercambio de médicos cubanos por petróleo venezolano que convirtió en un gran alivio para Cuba durante épocas difíciles.La deuda de La Habana se remonta a la época de la Guerra Fría, cuando Cuba y lo que en ese momento era Checoslovaquia formaban parte del bloque comunista.Cuba ahora no tiene mucho dinero, pero si tiene mucho ron -de ahí esta propuesta inusual- dice el corresponsal de laen Praga, Rob Cameron.A raíz del embargo económico impuesto por Estados Unidos durante décadas, Cuba carga con una enorme deuda externa, calculada a finales de 2014 en unos US$24.700 millones, equivalente a 31% de su producto interno bruto.En las décadas de los 70 y 80, Cuba obtuvo préstamos de desarrollo de bancos privados no estadounidenses pero entró en cesación de pagos en 1986.Según escribe el diario, en años recientes el gobierno de La Habana ha llegado a acuerdos de condonación de deuda con varios importantes países, incluyendo Japón, México y Rusia, que le perdonó en 2014 una deuda de US$32.000 millones acumulada durante la época soviética.El año pasado, un grupo de 14 naciones, en su mayoría países ricos de Europa, decidieron conjuntamente condonar alrededor de US$8.500 millones además de la reestructurar el pago del resto de deudas de unos US$2.600 millones a lo largo de 18 años.Cuba debe a las autoridades checas US$ 276 millones. República Checa importa unos US$2 millones anuales en ron y, si la oferta es aceptada, los checos tendrían suficiente ron cubano por más de un siglo.Sin embargo, Praga dijo que prefería obtener al menos parte del dinero en efectivo. El Ministerio de Hacienda checo dijo que el reembolso era posible con ron o con drogas farmacéuticas.Pero los medicamentos cubanos carecen de la certificación de la UE, añade nuestro corresponsal.