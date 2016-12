Emocionante: coro de 500 voces felicita al Papa Francisco por su cumpleaños

Video: Regalo musical para el Papa Francisco en su cumpleaños Nº 80

Esta iniciativa, denominada Proyecto Misericordia Roma partió de la Agrupación Coral de padres y madres Laus in Voce del Colegio Miravalles-El Redín de Pamplona y contó desde sus inicios, en diciembre de 2016, con el apoyo del arzobispado de Pamplona a través de su Vicaría de Enseñanza.



El director de esta agrupación coral, Carlos Andrés Sánchez, explicó que querían regalar algo especial al Papa por su 80 cumpleaños y se les ocurrió hacer algo similar a la interpretación coral de la obra Immanuel en la Catedral de Chester (Inglaterra), sin tantos medios pero con "fe e ilusión".



En esta ocasión, los niños españoles interpretan las piezas 'Immanuel', de Michael Card, e 'Iglesia Universal', escrita para la ocasión por Carlos Andrés Sánchez y dedicada al Pontífice.



Durante todo el año, los niños de los colegios participantes -Colegio Irabia-Izaga, Colegio Nuestra Señora del Huerto, Colegio San José de Calasanz, Colegio Hijas de Jesús, Colegio Luis Amigó, Colegio Miravalles-El Redín, Colegio Notre Dame, Colegio Santa Catalina Labouré, Colegio Santísimo Sacramento, Colegio Santa Luisa de Marillac- han ensayado en sus respectivas escuelas con sus profesores.

A ellos, se suman las voces de la Agrupación Coral Laus in Voce, del Coro de Padres del Colegio Irabia-Izaga y del colegio Mayor Olabidea. Finalmente, el 22 octubre de 2016 se grabaron ambas piezas en la Catedral de Pamplona. En las primeras 24 horas desde su publicación en Internet, el vídeo ya cuenta con más de 11.500 visualizaciones en YouTube.



Además, Carlos Andrés Sánchez entregó en mano al Papa Francisco la grabación el pasado miércoles 7 de diciembre durante la audiencia general, a la que acudió junto a su familia. El regalo consistía en la partitura 'Iglesia Universal' en una encuadernación especial, dibujos y cartas de algunos de los niños de la coral, una carta de presentación del arzobispo de Pamplona y Tudela y el DVD de la grabación. "Le dijimos que teníamos un regalo para él en el que habíamos trabajado un año. Se sorprendió y nos dio las gracias", señala.



El proyecto no tiene ánimo de lucro y sus participantes no recibieron ninguna retribución. La financiación para la grabación de las piezas musicales la obtuvieron gracias a las donaciones de particulares y al patrocinio de fundaciones.