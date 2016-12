Emojis, pequeños símbolos del "país del manga" que han conquistado el planeta

Los emojis acaban de entrar en la historia del arte al ser

incorporados en la colección del prestigioso Museo del Arte

Moderno de Nueva York (MoMA), donde se expone actualmente su

versión original.

"Creé lo que yo mismo habría querido tener", algo que "añada

sentimientos" a los cortos y frustrantes mensajes escritos,

explica el creador de 44 años, que por aquella época trabajaba en

NTT Docomo, pionero del internet móvil (i-mode).

Para Kurita "tener el honor" de estar expuesto en el MoMA es

más a lo que nunca podría aspirar, admite en una entrevista con la

AFP en Tokio.

Los emoji, término que significa literalmente "imagen-letra" en

japonés, son en cierta forma "una evolución de los kanji

[ideogramas], extendidos en pictogramas coloridos en la era

digital", considera Kurita, que también dice haberse inspirado de

los dibujos mangas.

"Por sus raíces niponas, no me esperaba que la gente en el

extranjero adoptara los emojis", afirma, aún sorprendido por el

éxito de su invención.

- Reafirmar el lado humano -

Del corazón al paraguas, del vaso de Martini al smiley (en la

época, un rectángulo como boca y dos acentos circunflejos para los

ojos), "estas modestas obras de arte han sembrado las semillas que

han permitido el increíble desarrollo de un nuevo lenguaje

visual", resume Paul Galloway, unos de los responsables del MoMA.

Doce años después de su nacimiento en Japón, la fiebre emoji se

adueño del planeta cuando Apple los integró en la biblioteca de

caracteres de su iphone.

Desde entonces se han multiplicado exponencialmente hasta

superar los 1.800 símbolos y alegran todas las discusiones

escritas, desde los SMS a las redes sociales, a veces con

secuencias enteras de emojis, como la empleada por el tenista Andy

Murray para contar su matrimonio en Twitter.

Este recurso a las imágenes parece tanto más necesario con la

llegada de la comunicación electrónica "para reafirmar el lado

humano en un universo profundamente impersonal y abstracto",

subraya Galloway.

Los emojis "permiten a un mensaje informal transmitir emociones

y sentimientos que son difíciles de plasmar en escritura

fonética", confirma Marcel Danesi, profesor de semiótica de la

Universidad de Toronto y autor de un libro sobre el tema.

"Permiten también comprimir la información, ganar espacio y

sobre todo, añaden un tono no conflictivo a un mensaje", como si

"apaciguaran las relaciones, limando tensiones potenciales".

- Eternos -

"Un smiley al principio y al final de un mensaje garantiza que

será leído en un estado de ánimo positivo, incluso si la intención

es irónica o incluso de acusación", continúa. "Con un corazón,

¿qué mensaje podría ser negativo?", coincide Kurita.

Especialmente apreciados por las generaciones más jóvenes, los

emojis se enriquecen cada año bajo la égida del consorcio Unicode,

con sede en la Silicon Valley, que se encarga de codificar cada

carácter para que puedan ser leídos en cualquier dispositivo

electrónico, "sea cual sea la plataforma, el programa o el

idioma".

Pero Danesi advierte que en algunos casos "se da cierta

ambigüedad", hasta el punto de que una agencia de traducción

londinense ha decidido contratar a un especialista para descifrar

su uso según el país.

Sobre su perennidad, el semiólogo admite no estar "seguro de

que los emojis como los conocemos hoy duren para siempre. No

obstante, se ha "marcado un hito" con el nacimiento de "una

escritura híbrida" que mezcla signos clásicos y símbolos

visuales", incide.

El hombre detrás de los emojis, que actualmente ocupa un alto

cargo en la compañía nipona de servicios en línea Dwango, quiere

creer que sus creaciones quedarán para la posteridad. "Me pregunto

cómo serán en 50 o 100 años. Pero no creo que desaparezcan".

