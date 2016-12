Tragedia en Brasil: "Los chicos dicen que el chofer se durmió", dijo una madre

El chofer se durmió

Al menos tres personas murieron y 15 sufrieron heridas, seis de ellos de gravedad, cuando un micro que transportaba a egresados de seis escuelas de Misiones volcó en momentos en que se dirigía a la ciudad brasileña de Camboriú.Así lo confirmó la PRF (Policía Federal Rodoviaria) de Brasil, al agregar que el micro de doble piso cayó a un barranco de unos cuatro metros, y los heridos fueron derivados a las localidades de San Miguel de las Misiones, Santo Angelo, Ijuí, Caibaté, y San Luis Gonzaga.El siniestro ocurrió esta madrugada en la BR 285 del Estado de Rio Grande Do Sul con un micro de la empresa Rio Uruguay que había salido el jueves a las 14 de la ciudad de Posadas.Patricia Álvarez, madre de uno de los alumnos que viajaba en el micro, dijo que "los padres estábamos creídos que nuestros hijos cruzaban la frontera por Bernardo de Yrigoyen, cambiaron el recorrido no sé por qué, es una ruta angosta sin banquina. No es lo que habíamos firmado".La mujer agregó a Radio El Mundo que "".Los alumnos que viajaban en el micro son, entre otros, de los colegios Janssen de Posadas, de los colegios EPET, Bonpland y Estrada de Oberá, y de las escuelas de comercio número 8 y 6.El contador de la empresa con sede en Misiones, Pedro Navas, confirmó que se registró entre las 23:30 y las 24. El directivo dijo que "el ómnibus fue contratado por la empresa de turismo Tabay Tours para el viaje de fin de curso de estudiantes de Posadas, Oberá, Puerto Piray y Wanda ", señaló.: se trata de Rocio Fabiana Martinez, de 18 años y primera princesa de la Epet Nº3 Polonia de Oberá; Luana Micaela Centurion, de la misma edad y el mismo colegio, cuyo cuerpo fue reconocido por un compañero, y la coordinadora Agustina Szczerbaty, estudiante de la licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Misiones y empleada de Upgrade Turismo Estudiantil.En el hospital de Santo Angelo los heridos más graves serían, Erica Romero (17), quien no mueve las piernas; Agostina (18), quien debió ser amputada de un brazo y un joven de nombre Matías (18), también con amputación de brazo, estado reservado.", dijo con la voz quebrada por la angustia Rubén Silva. Tomás Silva es egresado del Instituto "José Manuel Estrada" y viajaba a Camboriu junto a ocho compañeros de ese establecimiento. "Todos están bien, con algunos golpes pero bien", dijo el padre del joven. Fuente: (Misionesonline-Misionescuatro).-