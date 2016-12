Papa Francisco convocó a Santos y Uribe a una reunión en el Vaticano

"Lo de la audiencia del Papa y Santos y Uribe, el Vaticano lo

organizó. El presidente (Santos) sabía y le pareció bien", informó

un portavoz de la Presidencia de Colombia.

Santos "sigue insistiendo en la necesidad de un acuerdo

nacional para la implementación del acuerdo de paz" con las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas),

puntualizó el portavoz.

Esta información fue divulgada por la Presidencia momentos

después de que el exmandatario y actual senador Uribe anunciara en

el Congreso que tras enterarse a último momento de la invitación,

intentaría tomar un avión para asistir a la reunión.

"A las 10 de la mañana (locales, 15H00 GMT) recibí una llamada

del secretario de Estado del Vaticano, monseñor (Pietro) Parolin,

para decirme si a mí no me habían invitado a una reunión con el

Santo Padre mañana (viernes). Le dije: No, monseñor, es la primera

comunicación que conozco y a esta hora ya es muy difícil llegar",

relató Uribe en la plenaria del Senado.

"Entonces, consiguieron un avión y debo decolar de aquí

(Bogotá) en dos horas, si no alcanzo a llegar a Roma no es mala

voluntad, es por el tiempo. Voy a hacer todo el esfuerzo", añadió

Uribe, que pidió autorización al presidente del Senado, Mauricio

Lizcano, para ausentarse.

Poco después de cumplido el plazo mencionado por el senador y

ya con la venia del Congreso, aún no se confirmaba si el

exmandatario había logrado tomar el vuelo.

Uribe ha sido el más férreo detractor del pacto de paz que el

gobierno de Santos y las FARC alcanzaron para poner fin a más de

medio siglo de conflicto.

El exmandatario, que asegura que el acuerdo brinda "impunidad"

a guerrilleros culpables de crímenes atroces, lideró a la

oposición en el plebiscito en que los colombianos rechazaron el

pacto original alcanzado entre gobierno y guerrilla.

Y siguió oponiéndose al acuerdo final, ya refrendado por el

Congreso, a pesar de que el texto fue renegociado para incluirle

propuestas de la oposición tras el plebiscito.

Santos, que se encuentra de gira en Europa tras recibir el

premio Nobel de la paz el pasado sábado en Oslo, tiene previsto

reunirse este viernes con el Papa.



AFP/NA