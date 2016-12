Robaron información de más de mil millones de cuentas de Yahoo!

Yahoo! informó este miércoles que le robaron información de "más de 1.000 millones" de cuentas en un incidente ocurrido en agosto de 2013, distinto al revelado en septiembre pasado, cuando se supo que los datos de 500 millones de sus usuarios habían sido comprometidos.



La empresa que atraviesa un proceso de compra por parte de la firma de telecomunicaciones Verizon informó en un comunicado que una "entidad no autorizada" le robó información sobre nombres, direcciones de mail, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas y, en algunos casos preguntas y respuestas de seguridad encriptadas (como las que se usan para recuperar las cuentas), informó el diario The Guardian.



La compañía, que aseguró estar investigando el incidente junto con las fuerzas de seguridad, sostuvo que la información sobre tarjetas de crédito y cuentas bancarias no estaba almacenada en los servidores que se cree que fueron afectados.