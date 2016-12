Venezuela cerró la frontera con Colombia para evitar falsificación de billetes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , ha ordenado de nuevo el cierre de la frontera con Colombia cuando sólo han transcurrido cuatro meses de su reapertura en agosto pasado. La medida, que en principio se prolongará durante 72 horas, pretende evitar que las "mafias" de Cúcuta y Maicao (ciudades del país vecino) continúen "atacando el valor de nuestra moneda", según anunció esta noche en cadena nacional.



"Es momento para unirnos y dar un ejemplo. ¡He quemado las manos a las mafias!", se congratuló el "hijo de Chávez", quien asegura que en la frontera las casas de cambio "están en manos de mafias vinculadas con la ultraderecha".



Maduro insistió en que se pondrá en contacto con su "amigo" Juan Manuel Santos , del que aspira su "reciprocidad". "¡Ya basta, no se puede seguir haciendo daño a un país donde viven más de 5 millones de colombianos", añadió.



La frontera entre Colombia y Venezuela, uno de los mayores epicentros comerciales del subcontinente, permaneció clausurada durante un año por orden del propio Maduro, quien acusó a paramilitares colombianos y mafias fronterizas del contrabando de gasolina y alimentos habitual en aquella zona.



El nuevo cierre fronterizo intenta evitar, según el presidente, el regreso de los billetes de 100 bolívares a su país, tras ordenar también sacar de circulación este papel moneda durante las próximas 72 horas. Venezuela vive con desconcierto, zozobra y temor al caos por las colas que se prevén para mañana ante los bancos del país para canjear el billete prohibido.



El chavismo se escuda en un nuevo ataque desde el extranjero. "Hay un golpe financiero, buscan dejar sin liquidez al país, atacan la moneda y crean una crisis para buscar el derrocamiento del gobierno mediante la quiebra del sistema financiero", explicó el comandante Néstor Reverol, ministro de Interior y encargado de vigilar los bancos y de cerrar las fronteras.



La nueva conspiración estaría urdida por el Departamento del Tesoro, la CIA y el Sistema de Reserva Federal, que encargaron la misión a una ong, que consiguió extraer 300.000 millones de bolívares para esconderlos en almacenes de España, Alemania, Suiza, Ucrania y República Checa, "como ya se hizo (para atacar) en Irak y Libia", añadió Reverol. Esta información fue obtenida gracias al espionaje de "patriotas cooperantes".



En cambio, Vielma Mora, gobernador chavista de Táchira, estado fronterizo con Colombia, dio una explicación algo más lógica: la moneda venezolana está tan devaluada que el papel del billete de 100 bolívares cuesta tres veces más que el propio billete. Organizaciones lo estarían comprando por su calidad y su buen almacenaje, para luego utilizarlo incluso en la falsificación de dólares. Esta estrategia sólo explicaría la fuga de una parte del capital, algo que de forma parecida ocurre con la gasolina venezolana, mucho más barata que la colombiana.



Economistas, expertos y opositores buscan las verdadera causas de la ofensiva gubernamental, más allá de aplicar nuevas cortinas de distracción ante la peor Navidad en lo que va de siglo. "Con el tema de sustitución inmediata y ataque a las mafias se desvía el debate clásico de porque el billete más alto se vuelve sencillo", sostuvo Luis Vicente León, presidente de Datanalisis.



La falta de liquidez y la saturación del sistema de pago con tarjetas ya provocaron un importante colapso hace 10 días, que se teme vuelva a suceder en cualquier momento, sobre todo si la nueva familia de billetes no sustituye de inmediato a los de 100 bolívares. "No se tiene certeza de que la moneda de 100 esté disponible. El 30% de la población no tiene ni tarjeta ni cuenta bancaria", explicó el diputado José Guerra.



El nombramiento de un nuevo superintendente bancario, cuya misión es el control de las entidades, da pie a quienes vaticinan una estatización parcial del sistema bancario.



Varios economistas, en cambio, coinciden en que el gobierno busca que el papel moneda vuelva a sus manos para reciclarlo en la producción de la nueva familia de billetes. "Estoy seguro de que con esta medida vamos a salir fortalecidos, para que 2017 sea un año de crecimiento económico", sentenció el presidente.