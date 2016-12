"Fidel predijo todo lo que ha sucedido desde 2001", dijo Oliver Stone

El director de cine estadounidense Oliver Stone, invitado especial en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, en donde presentó su cinta 'Snowden', conversó acerca de la influencia del fallecido Fidel Castro y aseguró que el líder cubano "predijo todo lo que ha sucedido desde 2001". "Tenía la capacidad de verlo todo muy claramente, de adivinar el futuro. Y en una de sus últimas reflexiones dijo que debíamos tener cuidado con Barack Obama", subrayó Stone.



Según cita el diario 'Prensa Libre', Stone, que entrevistó al líder de la Revolución cubana en numerosas ocasiones, resaltó su capacidad oratoria y la manera "brillante" en que respondía a las preguntas y defendía sus ideas. Subrayó además que se considera uno de los pocos estadounidenses que no lo ve como un "hereje". "Puedo decir que me gustaba su personalidad fuerte, su poder; lo admiro", agregó.



Respecto a su último largometraje, basado en nueve entrevistas que mantuvo con Edward Snowden, el cineasta afirmó que no busca presentar al exagente de la NSA como un héroe, sino mostrar los motivos que lo condujeron a revelar los planes de espionaje de Estados Unidos.