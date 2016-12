En el mundo hubo cinco atentados en las últimas 24 horas: Hay cientos de muertos

Al menos 130 personas fallecieron en las últimas 24 horas en distintos atentados en el mundo y hay cientos de heridos. Los ataques ocurrieron en Turquía, Nigeria, Yemen, Somalía y Egipto, países que se encuentran en una guerra constante contra distintos grupos islámicos.Turquía sufrió el octavo ataque en lo que va de 2016, año en el que ya fallecieron por culpa del terrorismo casi 300 personas y también vivió un fallido golpe de estado. Estambul fue blanco de un nuevo atentado terrorista, luego de que en junio de este año tres terroristas, que se sospecha eran extranjeros y partidarios del Estado Islámico, abrieron fuego con fusiles tipo Kalashnikov en distintos sectores Aeropuerto Internacional Atatürk y murieron 41 personas. En esta ocasión, la cifra de muertos por el doble atentado ocurrido anoche en Turquía aumentó hoy a 38, mientras que el número de heridos sigue superando el centenar, según informó el Ministerio turco del Interior.Según autoridades turcas, las primeras evaluaciones apuntan al PKK y que hay 13 detenidos relacionados con el doble atentado. Por su parte, el ministro de Sanidad, Recep Akdag, dijo que había 155 heridos hospitalizados, de los que 14 se encontraban en cuidados intensivos.Al menos 3 personas han muerto y otras 17 han resultado heridas hoy en Maiduguri, la capital del estado nigeriano de Borno, en un doble atentado suicida en las inmediaciones de un mercado, informan medios nigerianos.Las explosiones se produjeron durante la mañana de hoy en el principal mercado de esta ciudad, en el noreste del país y uno de los objetivos habituales de la milicia islamista Boko Haram. Los heridos han sido evacuados del lugar de los hechos y trasladados a hospitales de la zona, y el balance de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas.Desde el inicio de sus acciones de terror en 2009, Boko Haram ha matado a más de 20.000 personas y ha provocado la huida de más de dos millones de personas.Los avances en la lucha contra la secta, que ha perdido a manos del Ejército nigeriano buena parte de los territorios que ocupaba, han llevado al grupo integrista a actuar con cada vez más frecuencia contra objetivos considerados "fáciles", como mercados y otras aglomeraciones de civiles.En total 48 soldados yemenitas murieron y 29 fueron heridos en un atentado suicida perpetrado el sábado en un cuartel de Adén, según un nuevo balance difundido este domingo por el director del departamento de la Salud. "Hemos contabilizado 48 muertos y 29 heridos en el atentado de la víspera en Adén. Todas las víctimas eran soldados presentes en el cuartel para cobrar su sueldo", dijo Abdel Nasser al Wali.Un kamikaze hizo detonar su cinturón explosivo en el momento en que centenares de soldados esperaban su turno para cobrar su paga en la base de Al Sawlaban, cerca del aeropuerto internacional de Adén.El atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI). Según un comunicado del EI publicado por su órgano de propaganda, Amaq, "un mártir del Estado Islámico activó su cinturón en el cuartel de Al Sawlaban, en Adén, durante una concentración de militares".En Yemen las fuerzas gubernamentales, apoyadas desde marzo de 2015 por una coalición militar árabe, se enfrentan simultáneamente a los rebeldes chiitas hutíes, que controlan una parte del territorio, incluida la capital Saná (norte), y grupos yihadistas implantados en el sur.Los yihadistas de Al Qaida y del grupo Estado Islámico (EI) han multiplicado en los últimos meses los atentados, en particular en Adén, a pesar del dispositivo del gobierno para garantizar la seguridad en las zonas urbanas.El último atentado reivindicado por el EI costó la vida a 71 personas el 29 de agosto, cuando un kamikaze al volante de un coche bomba se abalanzó contra un grupo de jóvenes reclutas.Al menos 25 personas murieron y otras 49 resultaron heridas en una explosión cerca de la catedral ortodoxa copta de San Marcos, en El Cairo, según informó la televisión estatal citando al Ministerio de Sanidad.La catedral, situada en el centro de la capital egipcia, es la sede del Patriarca de Alejandría, cabeza de la Iglesia ortodoxa copta. Se trata del ataque más grave en el país contra un lugar de culto cristiano en décadas.El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sissi declaró tres días de duelo oficial por el atentado, que calificó de "vil ataque de terrorismo" que apuntaba a "la nación, tanto a coptos como a musulmanes".Decenas de personas, algunos airados, otros con el rostro sombrío, se amontonaron en torno a la zona acordonada por los agentes. "íEl ministro del Interior debe marcharse!", gritaban algunos criticando que las fuerzas de seguridad no previeran el ataque. "Me siento triste, No puedo imaginarme que algo así ocurra mientras la gente reza en la iglesia", dijo Badi, un ingeniero cristiano que contemplaba la escena desde el otro lado de la calle.También las autoridades islámicas condenaron el ataque, cuyos autores fueron calificados de "enemigos" del profeta Mahoma. La explosión tuvo lugar en un día festivo que marca el nacimiento de Mahoma y tras una noche de oración entre los cristianos por el inicio del mes de kihak en el calendario copto.Se calcula que en torno a un diez por ciento de la población egipcia son cristianos coptos. La convivencia con la mayoría musulmana del país es normalmente pacífica, aunque se han producido tensiones aisladas.El último ataque grave con bomba contra un templo egipcio tuvo lugar en Alejandría la noche de San Silvestre de 2010 y causó 23 muertos.Al menos 20 personas murieron el domingo en un atentado suicida con un camión bomba en el puerto de Mogadiscio, reivindicado por el movimiento yihadista de los shabab, informó la policía."Más de 20 personas, la mayoría de ellos civiles, murieron en la explosión", dijo Ibranim Mohamed, oficial de policía en Mogadiscio, quien advirtió que el número de víctimas podría elevarse debido a la gran cantidad de heridos.El atentado fue rápidamente reivindicado por los shabab, islamistas somalíes aliados a Al Qaida, en su cuenta Telegram. "El kamikaze atacó un sector lleno de civiles, de trabajadores portuarios y pequeños comerciantes", dijo un oficial de la policía, Ibrahim Mohamed.La explosión se escuchó en toda la ciudad en la cual se veía una inmensa columna de humo, indicaron habitantes de Mogadiscio. El ataque tuvo lugar en la entrada del puerto comercial de Mogadiscio, una zona de actividad permanente.