Jugador del Chapecoense no recuerda el accidente y preguntó sobre el partido

Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense, el defensor Helio Neto, fue desconectado del respirador artificial y en sus primeras palabras comentó que no sabe que el avión se estrelló ni las consecuencias del accidente, mientras que uno de los médicos que lo acompaña en su recuperación contó que el jugador preguntó varias veces cómo terminó el partido que iban a jugar contra Atlético Nacional por la final de la Copa Sudamericana.



El zaguero de 31 años, uno de los seis sobrevivientes del siniestro aéreo, ya puede hablar luego de haber sido desconectado de la respiración artificial y, según consignó el medio brasileño O Globo, aseguró a los médicos no acordarse de cómo sucedió la tragedia ni qué le causó las lesiones que tiene.



Asimismo, O Globo citó que en varias ocasiones Neto preguntó a los médicos cómo terminó el partido contra Atlético Nacional. Según Carlos Mendonça, médico que acompaña a los sobrevivientes en Brasil, están trabajando en una "orientación psicológica" para evitar que el jugador sepa lo que pasó.



"Hay una recomendación de un psicólogo para no decirle qué ocurrió y evitar un choque emocional que sería perjudicial para la recuperación clínica actual", explicó Mendonça.



"Pudimos retirarle la ventilación mecánica. Continúa en terapia intensiva, por lo que precisa un acompañamiento a toda hora. Las próximas 48 horas serán importantes, aunque el progreso va bien", afirmó el médico sobre el estado de salud de Neto.