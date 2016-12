Los padres de Nadia perdieron la patria potestad y el padre quedó detenido

El juez español que investiga la estafa del caso Nadia impuso ayer prisión provisional sin fianza para Fernando Blanco, el padre de la nena, mientras que dejó en libertad con cargos a la madre, Marga Garau, aunque le suspendió -como al padre- la patria potestad sobre la pequeña, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A ambos de les imputa un presunto delito de estafa, ya que supuestamente desviaron para otros fines US$ 600.000 de los US$ 970.000 que habían recaudado en donaciones para el tratamiento de la menor.En el auto de medidas cautelares civiles, el juez decreta la pérdida de la patria potestad por parte de los progenitores y la consecuente comunicación a la administración, en este caso a la Generalitat. Además, el magistrado fija un régimen de visitas en favor de la madre consistente en fines de semanas, sin posibilidad de pasar la noche junto a la menor y con la presencia de quién tenga la custodia del menor. El fiscal había solicitado que la custodia la tuviera una tía materna con residencia en Mallorca, con el fin de evitar que se mantenga "la exposición publica de la menor".El juez estima en su auto que no solo existe un presunto delito de estafa a considerar, sino que además "podrían haber llegado a ocasionar un perjuicio" a la menor "al haberla utilizado". Además, el magistrado no ha considerado verosímiles las explicaciones del padre sobre la finalidad de los ingresos percibidos a través de la asociación dedicada a Nadia y considera además que "resulta de todo punto imposible que con unos ingresos anuales, que rozan escasamente los treinta mil euros, se pueda sostener un alquiler de diez mil euros anuales y adquirir vehículos de veinticinco mil euros". Ante la "confusión" del origen de los ingresos, el magistrado estima que "tuvieron que destinarse donaciones para gastos particulares de los progenitores".Además, el auto insiste en que podría haber habido "un directo perjuicio a la menor" por dos razones: "o bien por no prestar el tratamiento médico exigido por la situación de la menor. O bien, por haberla mediatizado hasta un punto insostenible para una menor de once años". Además, subraya que la madre no está en disposición de cuidar a la hija y que la exposición mediática a la que está sometida Nadia tras el estallido del caso "hacen recomendable una urgente salida del ámbito en el que se encuentra".El abogado de los padres de Nadia aseguró que recurrirá la privación temporal de la patria potestad de la madre al considerar esta medida "una barbaridad", porque entiende que perjudica especialmente a la nena.En tanto el padre de la menor, Fernando Blanco, insistió en su declaración ante el juez en que invirtió las donaciones recibidas para curar a su hija en tratamientos convencionales o alternativos, aunque no aportó la documentación que podría justificar estos gastos. "Fernando no ha podido presentar justificantes porque lo detuvieron, intervinieron su domicilio y recogieron toda la información", aseguró el abogado de la familia de la menor, Alberto Martín.En declaraciones a los periodistas, Martín explicó que el padre de Nadia dio "explicaciones de los ingresos y los gastos, y ha dicho dónde se han destinado y dónde no. Para él, es absolutamente inocente ya que dice que todas las cantidades recibidas han sido destinadas a tratamientos convencionales o alternativos en beneficio de la niña". El padre de la menor volvió también a afirmar que la chica tiene una enfermedad rara documentada y que es "grave".Después de tomar declaración a los padres de la Nadia, el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) resolvió enviar a prisión a Fernando Blanco y retiró la patria potestad y la custodia de la menor a la madre, Marga Garau, que quedó en libertad con cargos.