Donald Trump eligió como secretario de Estado al CEO de ExxonMobil

El presidente electo Donald Trump eligió a Rex W. Tillerson, máximo directivo de la petrolera ExxonMobil, la más importante de Estados Unidos, para el cargo de secretario de Estado, confirmó este sábado la cadena NBC citando a dos fuentes cercanas al equipo de transición.



Donald Trump lo consideró su favorito entre una lista de opciones que también incluye a Mitt Romney, ex candidato republicano a la Presidencia y duro crítico de Trump durante la campaña electoral, y al ex embajador de EEUU ante la ONU, John Bolton, entre otros.



Tillerson, que se reunió el pasado martes con Trump y que se encontró por segunda vez con el presidente electo este sábado, ha sido "fuertemente recomendado" por líderes empresariales para el cargo de jefe de la diplomacia, asegura el periódico The New York Times.



El ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, miembro del equipo de transición, también había sido considerado por Trump, pero el viernes se informó que prefiere continuar trabajando en el sector privado.



Tillerson, de 64 años y al frente de la Exxon desde el 2006, se reunió con Trump en el edificio de la Quinta avenida donde vive el también magnate inmobiliario y ha establecido su centro de operaciones.



El diario The New York Times destaca igualmente que el empresario tiene vasta experiencia trabajando con líderes de otros países y que esas relaciones, particularmente la que tiene con Rusia, será objeto de escrutinio del Senado si es el elegido, ya que el nombramiento necesita la confirmación en la Cámara alta. (EFE)