Hallaron una cola de dinosaurio milenaria conservada en ámbar

n paleontólogo chino dio con un tesoro para la ciencia cuando paseaba por un mercado de ámbar en Myitkyina, Birmania, el año pasado. El científico encontró un objeto que le resultó curioso.



Lo que se llevó en aquel momento era un trozo de cola de dinosaurio petrificada y perfectamente conservada ?hasta con plumaje? en ámbar (resina fosilizada). "Me di cuenta que contenía un animal vertebrado y no una planta como se pensaba", afirmó Lida Xing, el paleontólogo que dio con esa joya de la ciencia.



El hallazgo fue publicado esta semana por la revista Current Biology, donde se revela que en realidad se trata de un dinosaurio carnívoro que vivió hace 99 millones de años en lo que hoy conocemos como Birmania.





Costumbre

Recorrer los mercados de ámbar es un hábito que el investigador y otros colegas incorporaron desde 2013. "Incluso sugerimos al Instituto Dexu de Paleontología (DIP) que comenzara a hacer compras a través de compañías joyeras locales", le contó el investigador al diario El Mundo.



Es que el ámbar ?resina fosilizada? tiene la capacidad de conservar seres vivos y objetos de la naturaleza como si estuvieran suspendidos en el tiempo. Este es incluso el argumento de la famosa película Jurassic Park (Parque Jurásico) del cineasta estadounidense Steven Spielberg.



En la pieza investigada además de fragmentos de 3,5 centímetros de cola de dinosaurio, quedaron atrapadas dos hormigas de una familia ya extinta. El trozo de cola conserva ocho vértebras de un ejemplar del grupo de los celurosaurios y está recubierto por plumas.



Los autores del estudio establecieron que se trataba de una cola larga y flexible. Y llegaron a la conclusión de que perteneció a un dinosaurio, y no a un ave prehistórica.



Para estudiar la pieza, le realizaron una tomografía computada y observaciones con microscopios. Y llegaron a la conclusión de que la coloración original de la cola era castaño oscuro con otra parte de plumaje claro, casi blanco. En cuanto al hábitat de este celurosaurio, los investigadores creen que se vivía en una selva tropical de la región del norte de Birmania.