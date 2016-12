Impronunciable: la "palabra del año" de Austria es un trabalenguas de 51 letras

Las elecciones presidenciales austriacas batieron récords de duración este año y originaron un vocablo de 51 letras acorde con la situación, "Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung", un neologismo designado este viernes como Palabra del 2016.



Parece un trabalenguas, pero significa "aplazamiento de la repetición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales" y obtuvo la mayoría de votos entre los 10.000 participantes de la encuesta anual que organiza la Unidad de Investigación del Alemán Austriaco en la Universidad de Graz, en colaboración con Austria Press Agency.



En Austria fueron necesarios 350 días de campaña y procesos electorales para elegir al nuevo presidente, el ecologista Alexander Van der Bellen, que resultó vencedor el domingo ante el ultraderechista Norbert Hofer.



La palabra resume en 51 letras una cronología atípica para estos comicios. La siguiente: una segunda vuelta celebrada el 22 de mayo, anulada en julio por irregularidades, programada de nuevo en octubre, y aplazada hasta diciembre por culpa de unos sobres de voto mal cerrados.



"El significado y la extensión de la palabra son irónicos y simbólicos de los acontecimientos políticos de este año", declaró el jurado en un comunicado.

La palabra también refleja la capacidad única de la lengua alemana para "asociar sustantivos a gusto para componer nuevas palabras de una extensión ilimitada", añadió.



Si de abundancia de letras se trata, la "Palabra del Año" de Austria tiene competencia. El nombre del pueblo más largo de Europa es

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Tiene casi 60 letras, significa "iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca de la gruta roja', y se pronuncia así:



Viral de 2015 en Facebook y Twitter, en un video se podía observa al meteorólogo y presentador del tiempo Liam Dutton decir, sin ninguna dificultad, el nombre de la localidad galesa, formado por 58 letras. Ese día, fue la zona más cálida del país y no podía eludirla en su informe. El "vivo" no le jugó una mala pasada a Dutton y pudo pronunciarla a la perfección. "Es el tipo de palabra que las personas no pueden pronunciar y que desde pequeño siempre intentas que te salga", le contó durante una entrevista al diario Daily Mail. Esa fue la primera vez que tuvo que pronunciarla al aire en 10 años de carrera.



La palabra más larga incluida en un diccionario en español es Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Es el término utilizado para referirse a la enfermedad pulmonar producida por la intoxicación de sílice (óxido de silicio). Tiene 45 letras.



En el mismo campo de la medicina, le siguen en complejidad:



Electroencefalografista (23 caracteres);

Esternocleidomastoideo (22 caracteres) y

Electroencefalografía (21 caracteres).

Clarín.