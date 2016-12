Operan a la mujer más obesa del mundo para salvarle la vida: Pesa 500 kilos

Ma'am , Eman Ahmed (Egypt) 500kgs requested me 2 save her pls help me get her a medical visa as refused thru normal process @SushmaSwaraj pic.twitter.com/93Fwz6m8iL — Dr Muffi Lakdawala (@DrMuffi) 5 de diciembre de 2016

Es una cuestión de vida o muerte, no por estética. Así resume a sus operaciones el cirujano indio Muffazal Lakdawala, que se encuentra ahora ante el desafió más importante de su carrera: operar a la mujer más obesa del mundo y, según muchos, la persona gorda de todo el planeta, que pesa 500 kilos.Eman Ahmed Adb El Aty tiene 36 años, es egipcia y desde hace 25 años no sale de su casa. Pasa los días postrada en una cama tras sufrir un infarto. Su esperanza se sitúa hoy en Mumbai, donde el Lakdawala le realizará una cirugía bariátrica para salvarle la vida.Esta mujer es, según registros de los Guinness, la persona más obesa del mundo, superando Pauline Potter, que fue registrada con 292 kilogramos en 2010 por el Libro de los Récords.El hombre que se apresta a operarla calcula que el peso de la egipcia ronda los 500 kilos. Siendo optimistas, sobre la base de imágenes y reportes médicos cree que Eman se halla ahora al menos por encima de los 450 kilogramos.La vida de esta joven nunca fue fácil. Según contó su familia, nació con 5 kilogramos y un diagnóstico de elefantiasis, enfermedad parasitaria que produce terribles deformidades corporales. A los 11 años eran tan gorda que no podía estar de pie ni caminar y se desplazaba arrastrándose.Ya adulta sufrió un infarto y desde entonces está postrada sin moverse de la cama. La cuida su madre y su hermana, quien fue la que acudió desesperada al Dr. Lakdawala, pero el sueño de la operación casi queda trunco por un trámite.Es que Eman no podía ir en persona a realizar los trámites de la visa para viajar a la India y su solicitud entonces fue rechazada. Tras un reclamo del cirujano a la Canciller de India, Sushma Swaraj, el viaje se destrabó."Llamo la embajada en El Cairo, le dieron la Visa. Gracias por esta respuesta rápida, agradezco la ayuda", dijo el médico tras la buena noticia. La Canciller también tuiteó sobre el tema: "Gracias por avisarme del tema. Definitivamente la vamos a ayudar", dijo.Ahora, el médico lanzó una colecta de fondos para ayudar a realizar el complejo traslado aéreo de la mujer hasta Mumbai "Prevemos que llegue la semana próxima, una vez que se cumpla con todas las formalidades", explicó el el especialista en obesidad, para quien la paciente no padece de elefantiasis pero sí de linfedema de obesidad, un cuadro de obstrucción de los canales linfáticos que produce deformaciones corporales"Deberá permanecer en Mumbai entre dos y tres meses por la cirugía y la terapia, pero se precisarán al menos dos o tres años para que su cuerpo pueda llegar a pesar menos de cien kilogramos", concluyó Lakdawala. Fuente: (ANSA).-