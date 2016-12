En un video invitó a los 15 de su hija: un millón de personas dicen que irán

Video: Invitación a cumpleaños de 15, se hizo viral

Aunque el vídeo original --donde invitaban a todo el mundo-- fue borrado de Facebook a petición de la familia, decenas de cuentas en YouTube lo están reproduciendo.



Rubí, la quinceañera más famosa de México, tampoco esperaba esta repercusión: "hicimos lo del vídeo con la intención de invitar bien a la gente y se salió de control". Actores y cantantes mexicanos se sumaron al fenómeno viral y comentaron que les encantaría ir a la fiesta de cumpleaños. "Sería genial que vinieran ellos", comentó la adolescente.



A pesar del enorme impacto de la invitación, el padre no da marcha atrás y se reafirma diciendo que le gustaría que "todo el mundo viniera a la fiesta". Se llegó a especular en México con que la familia se arrepintió de no haber precisado en el video que se referían a los más cercanos, pero ahora no quieren recular. No les preocupa que no haya abastecimiento para todos, gastarán todo lo que tenían presupuestado y, si no basta, "ya improvisarán algo".



Celebrar los 15 años de una adolescente en México es uno de los grandes eventos en las familias, casi equiparable con un casamiento. De ahí que los Ibarra García estén tan ilusionados con la fama que logró su evento programado para el próximo 26 de diciembre. Hasta el actor Gael García Bernal hizo una parodia sobre la invitación.



Uno de los grandes atractivos de la fiesta, y con lo que más se rumoreó, es una "chiva". Es una tradición de la región La Joya, San Luis Potosí, que consiste en una carrera de caballos donde el primer clasificado se llevará el equivalente mexicano a $ 10.000 argentinos y el segundo y tercer puesto recibirás premios a definirse el día de la fiesta.



Otro juego que llamó la atención es el de "perseguir una cabra hasta atraparla". Quien lo logre deberá hacer un lugar en el auto para llevarse el animal a su casa a modo de souvenir.