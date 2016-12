Casarse con amigos, la solución de los japoneses a sus problemas amorosos

Para los japoneses no es sencillo encontrar pareja. Los datos marcan la tendencia de un problema que preocupa a las autoridades de uno de los países más desarrollados del mundo: la tasa de natalidad es muy baja (solo 8,4 niños nacen por cada millar de habitantes); el 25% de los hombres mayores de 30 años son vírgenes; y el 69% de los hombres y el 59% de las mujeres no tienen pareja.



Todo ello ocurre a pesar de que el 80% de los japoneses que no están casados quieren contraer matrimonio y lo tienen alto entre sus prioridades vitales.



Por ese motivo, cada vez es más popular en el país el "kousai zero nichikon", o lo que es lo mismo, "casarse sin tener citas". Es decir que cada vez más japoneses se casan con amigos y renuncian a la idea de tener una pareja amorosa.



Según publica el diario ABC, en las redes sociales japonesas cada vez más gente comparte historias de cómo se casaron con un amigo casi por conveniencia, porque buscar pareja en el país asiático se ha convertido en una pesadilla recurrente.



Los problemas amorosos de los japoneses pueden afectar de forma dramática a la población del país. Los cálculos establecen que en el año 2060 Japón pasaría a tener 87 millones de habitantes, 40 menos que en la actualidad.