Federación espera que el fin de semana la ocupación hotelera supere el 95%

Haciendo un balance sobre el inicio de vacaciones en la localidad, la Secretaria de Turismo de Federación, Graciela Racedo, comentó que "por ser la primera semana, y comparando con otras localidades, el movimiento que se registró fue positivo", detallando que "la ciudad estuvo aproximadamente en un 70% de ocupación durante la semana y levantó un poquito el nivel durante el fin de semana llegando al 75%".



En ese sentido, la secretaria de Turismo de Federación consideró que "esta semana va a ser semana pico", debido a que "ayer (domingo 16) se vieron muchos ingresos a la ciudad de gente que -en su mayoría- no tenía reserva, lo que indicaría que pueda llegar a levantar lo que está planificado para esta semana". La funcionaria indicó que en su secretaría el registro de reservas que "están en el orden del 80%".



Racedo se esperanzó con que "ese nivel pueda subir y superar el 95% que es lo que se espera el próximo viernes, sábado y domingo".



Atractivos más elegidos



Si bien las bajas temperaturas llegaron a la provincia este fin de semana, el Parque Acuático estuvo abierto junto con el Parque Termal en su horario de habitual de 8:00 a 22 horas, "no fue uno de los lugares más visitados".



Las temperaturas muy bajas registradas, hicieron que "una de las únicas actividades que se desarrolló con buen público fue zumba, la danza que se realiza en la pileta de olas, pero el resto de los juegos estuvieron tranquilos", retrató la funcionaria. "Obviamente que las temperaturas de ambiente hicieron que la gente quiera recorrer otros lugares de interés turísticos y no tanto en el parque termal", acotó.



Varias actividades recreativas también fueron innovadas para los visitantes, "hubo cine, teatro y ayer (domingo) se desarrolló la primera fecha del Rural Bike Departamental x 6, que va a recorrer seis localidades, y se realizó con un buen marco de inscriptos", manifestó Racedo. (Diario Río Uruguay)