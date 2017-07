Esta semana habilitan pabellón para mujeres en la Granja Penal de Gualeguaychú

Esta semana llegará a la UP 9 de Gualeguaychú un grupo de internas de la UP6. Algunas son oriundas de esa ciudad. De esta forma, la Granja Penal se convertirá en la primera Unidad de la provincia con características mixtas, ya que albergará a varones y mujeres.



De acuerdo a lo informado a Reporte 2820, los pabellones ya están preparados y que no existirá ningún tipo de contacto entre los hombres que cumplen allí su condena y las internas que llegan.



"Es obvio, pero importante aclararlo. No hay posibilidades que exista algún contacto entre internos", describieron.



La redistribución de las internas se debe a la superpoblación carcelaria que tiene la Unidad 6 de Paraná.



"Es probable que llegue un grupo de cinco o seis internas. Luego llegarán otras hasta que se cubra el número de veinticinco plazas habilitadas", destacaron.