Chajarí registró un aumento de enfermedades respiratorias en niños y ancianos

En Chajarí se registra un importante aumento de enfermedades respiratorias en niños y mayores. La encargada del Nodo Epidemiológico del hospital Santa Rosa, Mariana Berta, dijo a Radio Libertad que "a las bajas defensas se le suma estos días de calor y frio, con cambios tan bruscos que no ayudan para nada".



"Estamos teniendo muchas consultas sobre todo de niños pequeños de hasta dos años y en adultos mayores. Lo que debemos tener en cuenta que se trata de un virus y es muy contagioso, por eso es indispensable que se tenga muy en cuenta los cuidados de higiene como lavarse bien las manos, desinfectar seguido el hogar, no fumar dentro de la casa, ventilar los ambientes porque al virus le gusta el calor y tenemos que darle justamente el ambiente inadecuado para poder eliminarlos", precisó Berta.



Que los más pequeños y los adultos mayores sean los principales rango etarios de riesgo se debe a que "el rango del medio por lo general tiene un aumento de las defensas y siempre en las dos puntas en la inicial o en la más desarrollada de la vida, el cuerpo tiene más bajas las defensas. Por eso es tan importante la lactancia", ejemplificó la profesional.



En Chajarí los casos que hemos tenidos "si bien han aumentado, no son graves, es decir por ahí llegan a requerir una internación de varios días pero no derivaciones por complicaciones", comentó la entrevistada.



Vacunación



"La gente está respondiendo muy bien al tema de la vacunación antigripal", remarcó la encargada del Nodo Epidemiológico del hospital Santa Rosa, Mariana Berta.



En tal sentido es precisó que tengamos en cuenta que los rango etarios anteriormente mencionados, donde las defensa son más bajas y por ende son más proclives a contraer gripe, "son los grupos que es muy importante se vacunen y de hecho tiene toda la prioridad de vacunación, como también embarazadas".



Consultada ante las versiones que expresan que si te vacunas, te enfermas, Berta señaló que "eso es un mito, porque lo que se aplica es el virus muerto y sería imposible que eso suceda. Lo que si pasa es que la vacuna demora 15 o 20 días en hacer efecto y por ahí ya se estaba encubando al momento de la vacunación y te resfrías a las cinco días, entonces le echan la culpa a la vacuna".



Bruscos cambios de temperatura



"Claramente el hecho de que hoy estemos todos de remera y para el domingo ya se anuncie temperaturas tan bajas, no contribuye en lo más mínimo para la salud en general y si las defensas no están bien, es probable que esto te termine engripando", sostuvo Berta.



En este marco, la profesional comentó que "los martes y jueves damos una pequeña charlita para hablar con las mamás sobre la prevención que tiene que tener para con sus hijos. Por ejemplo, sabemos que en nuestra zona la mayor vitamina que tenemos es la C, por los cítricos; sin embargo preferimos comprarle una gaseosa antes que hacerle un jugo exprimido a nuestro chicos y todos estos malos hábitos ayudan a disminuir las defensas y que el cuerpo no se encuentre preparado para luego soportar cambios en las temperaturas tan bruscos".