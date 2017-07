Gestionarán el dragado del canal del río Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio elevará un pedido a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el marco de una iniciativa conjunta con la Prefectura Naval. La iniciativa busca mejorar las condiciones de navegabilidad del río Gualeguaychú.El 14 de mayo del año pasado, el ministro de Ambiente de la nación Sergio Bergman, llegó a Gualeguaychú para reunirse con miembros de la Asamblea Ambiental y el intendente Martín Piaggio, con el fin de definir una agenda ambiental entre municipio y nación para los próximos cuatro años.En la oportunidad, en la reunión que se realizó en el salón del HCD, integrantes del club Náutico y navegantes en general, le solicitaron tanto al ministro, como la secretaria de Ambiente de la provincia Belén Estévez y el intendente Piaggio, la necesidad de que se formara una mesa de trabajo para evaluar el dragado de la desembocadura del río Gualeguaychú.La acumulación de sedimentos en la desembocadura no solo afecta el ingreso veleros a nuestra ciudad, sino que ya dificulta la salida de las embarcaciones de Prefectura para realizar los patrullajes cotidianos en el Río Uruguay, con el fin de detectar contrabandistas, cuatreros o pescadores que no respetan la veda de pesca depredando el ecosistema.Con los años, si al menos el sector de la Boca no se draga, viejos y experimentados navegantes locales aseguran que se terminará formando pequeñas islas por la acumulación de sedimentos afectando la salida del agua al Uruguay, tras las crecidas del río Gualeguaychú.Por esta razón, la Municipalidad, en conjunto con la Prefectura Naval, inició gestiones ante diversos entes provinciales y nacionales para el redragado del canal de acceso al río Gualeguaychú. El mismo ayudaría en forma importante además a la erogación de las aguas.El río tiene una cuenca de 7.000 km² al cuerpo receptor río Uruguay aliviando la recurrente amenaza de inundación por lluvias extraordinarias en la mismas, circunstancia incrementada por el cambio climático y habituales consecuencia del fenómeno de El Niño presente este invierno y primavera."El trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno es muy importante para este tipo de cuestiones", destacó el intendente Martín Piaggio, y agregó: "Por eso junto a Prefectura Naval comenzamos estas gestiones ante el gobierno nacional y provincial, que esperamos mejorar las condiciones de navegabilidad de nuestro río".En la nota enviada por el intendente Piaggio a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, se describe que los caudales erogados por la represa de Salto Grande próximos a los 30.000 m³/s producen un arrastre de sedimento que por razones geográficas terminan sedimentando en los primeros 100 km del río Uruguay. Tal situación, llevó a que ya en 1860 se iniciaran los pedidos de canalización lográndose que a principios del siglo pasado, el canal de acceso al río Gualeguaychú desde el Uruguay fuera protegido mediante la construcción de una escollera con murallón de 1.900 metros por cinco de ancho constituyendo un canal de 50 metros de ancho.La sedimentación permanente natural del río Uruguay enunciada precedentemente y la falta de redragado de mantenimiento ha producido la obstrucción suficiente para que el acceso seguro al río Gualeguaychú sea inviable en condiciones normales de altura del río Uruguay, aún para veleros, publicó