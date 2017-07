Un grupo de madres le da forma a organización contra las adicciones

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Oliva, y el Secretario de Desarrollo Social, Oscar Noir, recibieron este miércoles a un grupo de vecinas que tienen la iniciativa de conformar un grupo local "Madres contra la droga". Para ello convocaron a funcionarias de la Organización "Madres contra el Paco" de Buenos Aires e integrantes de la Comisión Nacional de Adicciones del Episcopado Argentino.

Marisol Froy, Miriam Durand y Silvia Alcántara, madres en la Lucha Contra el Paco del ámbito nacional, dialogaron con los funcionarios del Municipio de Concepción del Uruguay y con las madres que tuvieron la iniciativa de replicar esta organización con características locales, entre ellas la referente de Mujeres en Acción, Mara Pérez.

"Sin dudas que toda iniciativa que surja de la comunidad y que tenga como meta una lucha tan valiosa como la que se realiza contra el flagelo de la droga y las adicciones, en resguardo de nuestros niños y jóvenes, siempre van a encontrar una puerta abierta en esta gestión. La idea es que en nombre del Intendente Lauritto ustedes sientan que el Estado está para acompañar y ayudar en todo lo que se pueda", destacó el Viceintendente Martín Oliva.



Asistencia y prevención

"La asistencia del estado y de la sociedad civil, es muy importante. Porque sin asistencia no hay recuperación ni prevención. Cada chico que se restablece es una prevención para el entorno, para los hermanos, para los familiares, para los vecinos, para la escuela. Realmente es una prevención concreta", señaló Silvia Alcántara en la mesa de diálogo.

También se habló de la actual Ley de Salud Mental: "El problema de la Ley es que el adicto compulsivo que no quiere recibir un tratamiento, porque la enfermedad hace que tenga su auto-estima tan desgastada y no acceda a un tratamiento por voluntad propia, es muy difícil internarlo. ¿Por qué? Porque necesitan las firmas de dos o tres terapeutas, psicólogos o médicos. ¿Qué pasa? El terapeuta firma la internación y después el chico dice estoy privado de la libertad y hace juicio por dinero? Entonces ningún terapeuta quiere firmar una internación compulsiva", señaló Alcántara.



Nueva ley

"Hay que hacer una nueva ley de adicciones", sugieren desde Madres contra el Paco. "La Ley de Salud Mental es muy buena en muchos aspectos para la gente con disminución mental. Pero se incorpora en un artículo adicciones junto a la Ley de Salud Mental y las adicciones tienen realmente una complejidad mucho más amplia que lo que es salud mental. Entonces adicciones no puede estar metida dentro de salud mental. Porque si bien es una característica la salud mental debería ser tratada de otra manera.



"El mensaje para los padres es que no aborten a los chicos cuando se drogan, que los sostengan, que los cuiden, que les tengan paciencia porque es una enfermedad. En otras épocas existieron la tuberculosis, la parálisis infantil, las guerras?. En este momento la Argentina está padeciendo esta pandemia que son las adicciones?", asegura la mamá.

Y agrega: "El paco no es la droga más terrible? Hay muchas ahora; el crack por ejemplo, drogas de diseño que junto con el alcohol hace estragos. En la última fiesta murió un chico que por primera vez consumía una pastilla de éxtasis. Hay muchas drogas que hacen colapsar el físico; y la mezcla también, una bebida energizante equivale a setenta cafés, y se le está dando bebidas energizantes en la entrada de las matinés a los menores, induciéndolos al consumo, por eso hay que empezar a tomar responsabilidades", señalaron.