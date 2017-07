La Escuela Granja de Concepción del Uruguay será "Agrotécnica"

Así lo acordaron funcionarios provinciales, a partir del trabajo de los equipos técnicos del Municipio de la ciudad de Concepción del Uruguay y del Consejo General de Educación. De la jornada donde se ultimaron los detalles de la propuesta, participaron el intendente, José Eduardo Lauritto, y el presidente de Educación, José Luis Panozzo.



Lauritto manifestó: "Hemos tenido felizmente después de un año y medio de trabajo, y gracias a la disposición del presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, la posibilidad que la Escuela Granja Municipal, Carlos Scelzi, se convierta en un Escuela de Enseñanza Agrotécnica. De esta manera la propuesta pedagógica será acorde y los estudiantes podrán obtener su correspondiente título con las certificaciones respectivas. Es una interesante unidad de producción con casi 50 hectáreas lindera al complejo de Termas de Concepción del Uruguay".



El intendente uruguayense, señaló también que, "el municipio sigue haciéndose cargo de los mismos costo que tiene hoy, cambia radicalmente la certificación, porque en la actualidad los estudiantes tienen los saberes pero no así el título. No era un esquema sencillo, los técnicos del CGE viajaron en varias oportunidades a la escuela, los técnicos del municipio, viajaron en varias ocasiones a Paraná, etc. Así que este acontecimiento realmente nos llena de alegría y satisfacción".



El 7 de agosto próximo, el CGE, implementará los cursos de capacitación, propios de la educación Técnico Profesional, previa presentación y evaluación de proyectos. Y en 2018 las clases comenzarán oficialmente bajo el nuevo marco de Escuela Agrotécnica.



Transformación institucional

La rectora del establecimiento, Celina Rivolier, señaló que esta transformación institucional redundará en beneficios tanto para los jóvenes que ya asisten como para la comunidad de la zona. Y lo definió "como un gran anhelo, porque trabajo ahí desde la creación de la escuela cuando todavía era EGB 3 y esto para mí es muy emocionante".



En el encuentro desarrollado en el Auditorio General San Martín, acompañaron a Lauritto y Panozzo, el vocal del CGE, Gastón Etchepare; el secretario general del organismo, Javier José; la directora de Educación municipal, Marisa Díaz; y la presidenta del bloque de concejales justicialista, Ana María Tourfini de Córdoba.