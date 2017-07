Colectivos de ERSA vuelven a El Triangular y cambia horario en Escuela Alberdi

El viceintendente de Oro Verde, Oscar Toledo, se reunió este martes por la tarde con Sergio Cabrol, encargado de tránsito de la empresa Ersa S.A., para arribar a un acuerdo sobre dos aspectos centrales del servicio: el recorrido de las líneas 15 y 6 por El Triangular y los horarios en que la línea 15 entra a la Escuela "Juan Bautista Alberdi".

A partir del jueves 6 de julio los dos recorridos incluirán volverán a pasar por este barrio y la línea 15, retomará los horarios anteriores, coincidentes, con la entrada y salida de los alumnos a la Escuela Alberdi.



A partir del jueves 6 de julio, la empresa Ersa S. A. dispuso, por pedido de las autoridades municipales, que las líneas 15 y 6 retomen el recorrido por barrio El Triangular. Este recorrido se había interrumpido por los trabajos en Camino de la Cuchilla y como la obra está llegando a su fin en ese sector, no hay motivo para suspenderlo.



Además, el viceintendente solicitó que se reviera el horario en que la línea 15 entra a la Escuela "Juan B. Alberdi", ya que como habían advertido los vecinos, éste no coincide con la entrada y salida de los estudiantes. Desde la empresa afirmaron que desde este jueves volverán al esquema anterior.



Oscar Toledo explicó "hicimos estas solicitudes a la empresa y se mostraron predispuestos a solucionar los inconvenientes. Respecto del recorrido por El Triangular, suspenderlo fue algo inevitable por el trabajo en Camino de la Cuchilla, ya que no había otra vía por la que pudieran circular. Por suerte, hoy podemos informar que a partir de mañana va a pasar nuevamente y pudimos solucionar este inconveniente, junto al de los horarios de entrada a la Escuela".