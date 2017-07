Dictarán un taller municipal para la fabricación de guitarras en Chajarí

Se abre en Chajarí un taller municipal de fabricación de guitarras. Se trata de una nueva propuesta de Coordinación de Actividades Culturales del municipio de esa localidad. Las clases son gratuitas y darán comienzo el viernes 14 de julio y se desarrollarán todos los viernes de 18 a 20 horas en instalaciones del Centro Cultural Municipal.



El taller estará destinado inicialmente a la enseñanza de fabricación de guitarras criollas. "Yo voy a enseñar un método clásico de luthería, más que nada para que los alumnos puedan armar su propio instrumento desde cero" comentó el profesor y luthier Matías González en diálogo con la Radio Pública de Chajarí. Dejando en claro que cuestiones teóricas como la acústica se verán de manera general, ya que el taller se estará brindando principalmente para que el alumno pueda "tener la posibilidad de decir, bueno me quiero armar mi propio instrumento, a ver qué sale", dijo.



En cuanto al método de armado de instrumentos, González explicó que hay un montón de técnicas, "lo que se enseña en Argentina por lo general viene de la Facultad de Tucumán, hay muchos luthiers también en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, yo vengo tomando un poco de cada luthier, tomando clases con uno con otro, yo vengo a ofrecer eso abierto a la gente" dijo.



En este sentido destacó que un taller de estas características, abierto a la gente y gratuito "es una posibilidad que no existe en otro lugar en la Argentina, creo que otro lugar es la escuela "El Virutero" en Buenos Aires pero es arancelada", manifestó.



En cuanto a la madera a usar para la fabricación de instrumento, el luthier destacó la presencia de muy buen material en nuestra región, con maderas accesibles como por ejemplo guatambú, guayacán, guayubira, cedro, maderas semiduras y duras. "Acá hay un montón de madereras que las tienen y se consigue", aseguró.



Por otra parte, el proceso de armado del instrumento explicó, comienza primero por el corte de la madera a utilizar, ver sus características y deducir "para que nos va a servir". El instrumento se define con el corte de la madera, la forma y los accesorios que se utilizarán para el mismo, como clavijeros, puente, trastes, etc.



En cuanto a las herramientas a utilizar para el armado de instrumentos, González explicó que las mismas no existen puntualmente, por lo cual el primer paso del taller "es construir nuestros propios moldes y a partir de ahí vamos a ir trabajando en el instrumento".



Matías González es músico, contrabajista, y comenzó a edad temprana con la luthería "ante la curiosidad y necesidad de reparar o armar tu propio instrumento. El descubrimiento y la curiosidad de cada uno te lleva a que termines haciendo luthería" contó.