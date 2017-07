Realizan una diplomatura en Abordaje Integral de Adicciones

Para facilitar abordajes concretos en términos de enfermedad y buen estado de salud a través de conceptos fundamentales en torno al no consumo de sustancias, la construcción de proyectos de vida saludables y el impacto en lo laboral y personal, continúa en la provincia la diplomatura en Abordaje integral del consumo problemático.



Este martes, de 10 a 17 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, se concretará la tercera clase de una propuesta llevada a cabo por la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca) dependiente del Ministerio de Salud, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).



Puntualmente el eje estará puesto en todos los mecanismos preventivos dando "el marco teórico de la consecuente actividad en terreno", detalló el secretario de Lucha contra las Adicciones, Mario Elizalde.



El funcionario destacó que se abundará "en el diseño, la aplicación y orientación de los dispositivos preventivos frente a espacios nuevos de prevención y, además, por la aparición de conductas y drogas distintas, formas de invasión diferentes".



A manera de ejemplo, puntualizó: "Las fiestas electrónicas no existían y de pronto empezaron a ser una realidad, por eso hay muchas formas de aggiornar el fenómeno preventivo, sobre todo mediante la actualización permanente de la Selca". En este sentido, refirió que en un informe reciente Sedronar dio a conocer estadísticas sobre la evolución de los consumos. Concretamente, "aumentó el consumo de sustancias un 150 por ciento de 2010 a la fecha, no solamente porque ha habido una permeación increíble de los mecanismos de control aduanero productivo y de vías navegables para que la droga ingrese en Argentina, sino que también se dieron factores que tiraron por el suelo la percepción de riesgo y la presunta inocuidad de algunas sustancias, tal es el caso de la marihuana".



Cabe agregar que se está diseñando un método evaluativo sobre lo aprendido en las primeras dos clases de un total de nueve. El hincapié está en aspectos preventivos en ámbitos laborales, educativos, judicial y nuevos esquemas de prevención.



El pasado viernes la diplomatura tuvo su segunda clase en Federal, con 740 participantes. El lunes Selca brindó una instancia de capacitación en Enersa, "un trabajo que venimos haciendo hace cuatro años para formar preventores en ámbito laboral", indicó Elizalde. Asimismo continúa el diseño de los polos preventivos, en esta oportunidad en Villaguay.