Más de mil estudiantes participaron de "Conducí tu Curso" en Gualeguaychú

Más de 1.000 estudiantes respondieron a la convocatoria del gobierno provincial en la tercera edición del certamen en Gualeguaychú. Los estudiantes de quinto año de escuelas secundarias y de sexto año de escuelas técnicas se capacitaron en seguridad vial a partir del concurso. La Escuela 16 5° Economía de Urdinarrain resultó ganadora de los 70.000 pesos.Este fin de semana, los estudiantes de Gualeguaychú, debieron demostrar sus conocimientos en Seguridad Vial para llevarse importantes premios. El concurso es organizado por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser), la secretaría de la Juventud provincial, el Instituto Becario y la Dirección de Accidentología Vial. Su objetivo es concientizar sobre la temática a jóvenes que están próximos a obtener el carnet de conducir.El viernes, en el Club Juventud Unida, los 43 cursos participaron de la etapa clasificatoria con diferentes pruebas como juegos de desteza física, karaoke y un certamen de preguntas y respuestas sobre Educación Vial, por el que anteriormente recibieron una capacitación a cargo del personal de la Dirección de Accidentología Vial. El acto de apertura contó con la presencia del secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu, la directora ejecutiva del Instituto Becario, Dra. Mayda Cresto y el director del Iapser, Horacio Bahl.Los cursos que resultaron finalistas, se dieron cita el sábado en el ex frigorífico, donde debieron demostrar sus habilidades y conocimientos en la prueba de manejo. Los ganadores podrán destinar el dinero a la indumentaria del último año, su viaje de estudios o la recepción. Del cierre del evento participaron el titular de Juventud, Nicolás Mathieu, el secretario de Gobierno, Germán Grané, la directora del Becario, Dra. Mayda Cresto y el director de Juventud de Gualeguaychú, Pablo Taffarel.Mathieu expresó su contento con la convocatoria y dijo: "Es una iniciativa que trabajamos junto a los jóvenes porque aspiramos, sobre todo, a generar conciencia en la sociedad. Los accidentes de tránsito son la primer causa de muerte no natural en los jóvenes y queremos, desde el gobierno provincial, brindar más herramientas para combatir esta problemática entre todos".Por su parte la Dra. Cresto subrayó "el trabajo conjunto entre organismos y distintas áreas de gobierno. Este 'Conducí tu Curso' del Iapser, con la permanente colaboración de la secretaría de la Juventud y el Instituto Becario, es una herramienta para difundir información en los jóvenes, acercarlos a una cultura y responsabilidad vial que nos brindará más seguridad y calidad de vida a todos".Las escuelas ganadoras fueron: en primer lugar, por 70.000 pesos, la Escuela 16 5° Economía de Urdinarrain, los 30.000 del segundo lugar fueron para Pio XII 5° B de Gualeguaychú, en tercer lugar y por 20.000 pesos Malvina Seguí de Clavarino C de Gualeguaychú y los 10.000 del cuarto lugar fueron de la Escuela 16 5° Sociales y Humanidades de Urdinarrain.