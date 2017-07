Cinco empresas entrerrianas participaron en la feria de la construcción Batev

La feria Batev 2017 de la construcción que se desarrolló en el predio de Palermo desde el 28 de junio al 1 de julio congregó una importante cantidad de público no solo argentino sino extranjero, y en la cual se pudieron mostrar, consultar, y avanzar en futuros negocios con las contrapartes interesadas. Las Pymes de la provincia contaron con Stand y además brindaron seminarios informativos de las mismas para los asistentes interesados.



Carlos María Ascua, titular de Elevadores Neumáticos, menciono que "estas Ferias son la oportunidad que tenemos nosotros como empresa de poder vender y hacer conocer aún más el producto que desarrollamos, teniendo en cuenta que ya no solo un elevador se usa en un hotel, oficinas, o nosocomios por dar ejemplos, sino que también ha pasado a formar parte de lo que es lo residencial, refiriéndome a una vivienda, por la necesidad que se tenga y la disponibilidad naturalmente. El equipo que comercializamos no lleva mucho espacio y somos nosotros los que nos encargamos, no solo de la venta, sino también de su colocación y su mantenimiento."

Por ultimo Ascúa resalto la calidad del staff laboral que lo acompaña, como también la aceptación que tuvo y tiene el producto, tanto en la Feria como desde la empresa que funciona en la capital provincial y distribuye a todo el país. Algunas empresas Marcelo Do Pazo, en representación de NOGOPAINT PINTURAS, una empresa afincada en la ciudad de Nagoya, la cual próximamente extenderá sus instalaciones al Parque Industrial de Seguí, en un proyecto de extensión en el cual la firma está trabajando, se mostró muy agradecido por la colaboración del gobierno provincial y comento que "hemos tenido muchas consultas y nos hemos relacionado con distribuidores de todo el país, muy interesados en nuestros productos, como así también en la calidad y la atención personalizada que brindamos".



"En la actualidad la firma cuenta con 40 operarios, una gerencia comercial como así también de marketing creativa, mas distribuidores y vendedores que suman a que sigamos poniendo énfasis en el crecimiento de la fábrica. Por otra parte nosotros avanzamos en el tema exportación y queremos ampliar mercados por lo que estamos viendo la posibilidad de participar en Rondas y Ferias que próximamente se realizaran en Colombia y Bolivia. El espíritu de crecimiento siempre esta, no solo por la demanda sino también las oportunidades que se van cruzando en nuestro camino, las cuales estudiamos y aplicamos para el fortalecimiento de todos. Somos una Pyme que trabaja por y para el crecimiento" finalizó Do Pazo.



Natalia Gabás, de la empresa YESO ENTRE RIOS, la cual funciona en la ciudad de Hernandarias, dijo que la participación fue muy fructífera. "Nosotros somos una empresa familiar de más de 20 años en la región y comercializamos además en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La participación aquí nos ha brindado la posibilidad de ampliar el mercado y mejorar siempre las posibilidades de distribución de nuestro producto y la logística que el mismo lleva. Estamos más que satisfechos y agradecidos por la oportunidad de seguir expandiendo un producto tan noble como el nuestro que es el yeso" finalizó.



Mauricio Regner de Viviendas DIMARBO, menciono que tuvimos muy buena aceptación, ampliando la oferta, siendo nuestro producto una vivienda industrializado con estructura patentada, lo que hace a la calidad, ya sea por su solidez, terminación y sobre todo la construcción en seco" menciono el empresario a la vez que comento que "las participaciones en estas ferias nos dan a nosotros la satisfacción de explorar aún más el mercado, y mostrar nuestros productos que no son solo módulos habitacionales como viviendas totalmente terminadas, sino también oficinas móviles, obradores y demás. Si tenemos que definir el resultado de la participación podemos decir que fue muy beneficiosa". La Primera Experiencia TAIER Empresa que se dedica a fabricar un sistema de purificación que tiene la ventaja de ser completo, amplio y seguro al momento de mejorar la calidad y solucionar problemas en agua de red y pozo.

Gabriel Mazza, uno de los titulares de la empresa comento que si bien hace ocho años están trabajando en el rubro, hace dos que han implementado nuevos sistemas que requieren la suma de calidad al momento de llevar el agua presurizada desde la red hasta el consumo.



"Esta oportunidad la queremos destacar, ya que hemos podido contactarnos con empresas y constructores, a los cuales les ha interesado muchísimo nuestro servicio, al que ven innovador y de mucha utilidad, no solo para viviendas sino también para grandes complejos, lo que nos dispondrá a trabajar mucho más y ampliar nuestra capacidad de producción como empresa, siendo el mayor interés el de poder expandirnos y así brindar también mano de obra genuina con calidad y conocimiento en el tema".



"Las expectativas fueron más que cubiertas, por lo que ahora nos propone un desafío importante, el de crecer, sumando servicio y calidad, y pensando que como empresa joven podemos hacer mucho en la provincia y para la misma. Experiencias y trabajo en conjunto como en el que participamos esta vez, hace que una Pyme como la nuestra siga avanzando" finalizo el empresario. Acompañamiento gubernamental El Director General de Comercio Interior de la Secretaria de Comercio del Ministerio de Producción Jesús Pérez Mendoza acompaño a las empresas junto a los Técnicos de la dependencia, Hernán Roldan Küffer y Daniel Berón , quienes estuvieron durante los días de feria y antes de la misma, asesorando y colaborando con las cinco empresas entrerriagoyanas que participaron en esta oportunidad.



"Estas Ferias son las que posibilitan la relación de las empresas con sus contra partes, siendo tan importantes para ellos poder desarrollar el mercado interno. El trabajo que venimos desarrollando desde la Dirección General de Comercio Interior en lo que refiere a la integración de empresas a la comercialización, forma parte de las inquietudes que las Pymes muestran en la oportunidad, en la que se les consulta o se recibe o llegan a la Secretaria, o al Ministerio", expreso Jesús Pérez Mendoza.



Por su parte el Secretario de Comercio Néstor Loggio destacó el trabajo de las Pymes de la provincia: "Es una obligación y una necesidad por parte del Estado provincial, y del Ministerio de Producción que dirige Carlos Schepens tal como nos ha indicado el Gobernador Gustavo Bordet, el estar en contacto permanente con los empresarios y poder brindar desde el Estado todas las herramientas posibles para el desarrollo de las mismas. En eso estamos trabajando " puntualizó el funcionario.



Empresas que participaron en la Feria:

La Feria Batev, única exposición nacional de Argentina dedicada a la construcción, se desarrolló en la Sociedad Rural de Palermo, y contó con la presencia de las siguientes empresas entrerrianas: Viviendas Dimarbo, Pinturas Nogopaint, Elevadores Neumáticos, Yeso Entre Ríos , y TAIER.