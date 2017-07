Insólito: Bomberos combatieron un incendio con mangueras de jardín y baldes

Incendio contra baldes

Campaña solidaria

Más allá de que Obras Públicas local les acercó un tanque cisterna (regador) que no pudieron utilizarlo convenientemente pues el agua no tenía la presión suficiente a través de las mangas. En la jornada de este miércoles por la mañana, los Bomberos Voluntarios de San Jaime de la Frontera, tuvieron que acudir a extinguir un incendio de una vivienda en barrio Lucerito.La morada está ocupada por su dueña, una mujer anciana y viuda. Al parecer, el foco ígneo se habría iniciado al producirse un corto circuito en una estufa eléctrica que la señora habría olvidado conectada sobre un modular, mientras ella salió a hacer trámites en el cajero automático. A partir del modular, el fuego se extendió por el techo de paja de la vivienda que está recubierta de chapas de cinc. Además, se quemaron otros muebles pero se alcanzó a extinguirlo y salvar el resto de las pertenencias.La antigua autobomba, sufre averías constantemente y si bien se espera conseguir los repuestos en forma urgente, la institución no cuenta con medios económicos suficientes y necesarios. Por tal motivo, debieron sofocar el incendio, provistos de mangueras para regar jardines y baldes.Los bomberos de San Jaime de la Frontera trabajaron el día domingo pasado para extinguir dos incendios forestales. Como consecuencia de dicha salida, la obsoleta autobomba (la única hasta ahora), sufrió una importante avería en su sistema de trasmisión.Además, los Bomberos Voluntarios no cuentan con los medios económicos necesarios y suficientes para afrontar la erogación que ello conlleva.A partir de allí se abrió una campaña de manos solidarias en la localidad que puedan ayudar con dichos repuestos al fin de darle una pronta solución a tal situación, a sabiendas que es la única unidad para atender las contingencias en la localidad y zonas de influencias. Fuente: (Miradas del Norte).-