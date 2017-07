Instalarán un crematorio en Chajarí: Piden un marco regulatorio

El concejal del Bloque del Frente Para la Victoria, Sebastián Denis dialogó con Radio Libertad tras la sesión del Concejo Deliberante, donde uno de los temas neurálgicos de discusión fue la instalación del crematorio en Chajarí.



"Nosotros de alguna manera coincidimos de que sí es una necesidad, lo que no entendemos es: ¿Qué condiciones socioculturales cambiaron? Porque funcionarios que ni hace dos años atrás firmaron una ordenanza prohibiendo la instalación de hornos crematorios en Chajarí, hoy por hoy son los que impulsan la ordenanza para esta instalación", enfatizó Denis.



Al tiempo que el edil señaló que "también nos quieren hacer plantear una contradicción, pero cabe destacar que ninguno de nosotros cinco fue concejal en ese momento y hoy que si lo somos entendemos que podríamos avanzar en la ley que le dé un marco regulatorio a un tema tan problemático y sensible, lo cual evidentemente a Cambiemos mucho no le importó".



De todas maneras, tras la sesión del pasado jueves "quedó a disposición del Ejecutivo el llamado a licitación pública y ahí veremos los oferentes presentados, quizás ahí hay un apuro del oficialismo en esto también", puntualizó Denis.



El crematorio se instalará en la Planta de Tratamiento de Residuo, "lo cual también se cuestionó aconsejando que el Parque Industrial por ahí es mejor en las condiciones para esto", agregó. (Tal Cual)