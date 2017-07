Victoria y Capilla del Monte firmaron convenio para crear "la ruta del ovni"

Un convenio de cooperación recíproca entre las municipalidades de Victoria (Entre Ríos) y Capilla del Monte (Córdoba), establece la creación -entre otros puntos-, del corredor de La ruta ovni, por el interés que despiertan los fenómenos extraterrestres en ciudadanos de ambas localidades. "El acuerdo servirá para brindar tratamiento serio y organizado a los centenares de personas que llegan a nuestra ciudad, en busca de conocimiento sobre el fenómeno ovni y los lugares de observación", afirmó a AIM la directora del Museo del ovni, Silvia Pérez Simondini.



La firma del convenio de Intercambio turístico y cultural entre las municipalidades, se realizó el 30 de junio, en el despacho del jefe comunal de la Ciudad de las Siete Colinas, Domingo Maiocco, con la presencia del intendente de la ciudad serrana, Gustavo Sez.



El convenio de colaboración involucra aspectos culturales, turísticos y deportivos, con el objetivo de fortalecer las economías regionales de ambas ciudades. Entre las cuestiones que ya se empezaron a implementar -aún antes de la firma del acuerdo-, está la realización de una clínica de guitarristas concertistas victorienses en el marco de un festival en Capilla del Monte, pero, además, la cuestión de lo extraterrestre y de los fenómenos aeroespaciales, es un tema que une a las dos ciudades.



El intendente capillense, Gustavo Sez, adelantó que se está trabajando en un corredor denominado La ruta ovni, ya que es de público conocimiento la visita de miles de turistas que buscan investigar sobre el fenómeno extraterrestre.



El intendente serrano señaló que en su ciudad vienen trabajando para brindar un mejor servicio a los interesados en la temática, con el acompañamiento de los empresarios de turismo. Además, manifestó que Victoria "tiene un reconocimiento nacional e internacional con su Museo del ovni, que debe ponerse en valor".



Durante la visita al Museo del ovni, Maiocco y Sez se reunieron con la investigadora Silvia Pérez Simondini, a quien adelantaron la iniciativa.



La visita al Museo del ovni



En la oportunidad, la directora del Museo del ovni, Silvia Pérez Simondini, afirmó: "Lo que parecía imposible, hoy es una realidad. Con gran emoción, les comunico que oficialmente, se ha firmado un convenio de intercambio entre Capilla del Monte y Victoria, que determina que, desde el viernes, se crea entre ambas ciudades el primer corredor ufológico de la República Argentina. Dos pueblos hermanados por los ovnis. Dos intendentes entendieron que la sociedad está ávida de conocimiento cultural y científico sobre un tema que no se puede negar, como lo es la existencia de anomalías en nuestro espacio aéreo. Agradezco a Dios poder disfrutar con alegría lo que creí que jamás vería. Gracias".



En diálogo con AIM, la ufóloga manifestó que este convenio, "servirá para darle forma y tratamiento serio y organizado a las personas que por cientos llegan a nuestra ciudad, en busca de conocimiento respecto al fenómeno ovni y los lugares de observación. Durante más de 20 años, recibimos en nuestra casa primero, y en el Museo después, a personas interesadas, colegios, universidades, grupos de investigación, documentalistas, y personalidades, a quienes tratamos de mostrar de manera responsable que existe un fenómeno que merece ser investigado, esforzándonos para que la información sea brindada de la mejor manera".



La investigadora manifestó a los intendentes y sus comitivas, que considera de vital importancia proponer la realización de un Congreso en Victoria, para analizar las diferentes posturas sobre el tema ovni, con exponentes nacionales e internacionales, que muestren sus trabajos de investigación a los interesados.



De recorrida por Victoria



Luego de la firma del convenio, las autoridades recorrieron los atractivos de Victoria: el Cerro de la Matanza, las bodegas y el Museo del ovni.



Consultado sobre que puede darle una ciudad a la otra, el responsable de Turismo de Capilla del Monte manifestó que, a partir de una encuesta que realizan desde hace dos años, detectaron que creció notablemente la visita de turistas provenientes de Entre Ríos, en general, y de Victoria, en particular. En tanto, la directora de Turismo de Victoria, Lina Pereyra, confirmó que muchos turistas que llegan a la Ciudad de las Siete Colinas son oriundos de Córdoba, y destacó que la visitan por el atractivo del río, la pesca, el casino y el complejo termal. Sin embargo, señaló que los capillenses en particular vienen atraídos por el fenómeno ovni.



Quienes estuvieron



De la actividad participaron funcionarios de la municipalidad de Capilla del Monte, entre ellos, el secretario de Turismo, Marcelo Languasco; los directores de Cultura, Luis María Andrade; y de Deportes, Nicolás Zanotti. Entre los victorienses estuvieron la asesora del Ejecutivo Municipal, Verónica Vanchero; los directores de Turismo, Lina Pereyra; y de Deporte, Carlos Firpo, entre otros. También fue parte de esta presentación el representante de la Asociación Serrana Hotelera y Gastronómica del Valle de Punilla (Asehogap), Osvaldo Aliié.