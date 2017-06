UADER inauguró cuatro laboratorios en Diamante

Para consolidar el desarrollo universitario y la inserción territorial, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) inauguró cuatro nuevos laboratorios en la ciudad de Diamante. Tres de esos espacios funcionarán bajo la órbita de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT); y el restante en el Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (CICyTTP), que desde el año pasado es administrado en forma tripartita por la casa de estudios, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Gobierno de Entre Ríos.



Para formalizar las inauguraciones, autoridades de las instituciones involucradas se encontraron con docentes e investigadores el viernes 30 de junio. Primeramente, se dieron cita en la sede local de la FCyT (edificio del Colegio Mixto), donde quedaron inaugurados los laboratorios de Química, Biología y Acuicultura. Luego, se inauguró el Laboratorio de Química Biológica en el CICyTTP.



Estuvieron presentes el Rector, Bioing. Aníbal Sattler; el Decano de la Facultad, Dr. Jorge Noriega; el director del CICyTTP, Dr. Carlos Piña; y la viceintendenta de Diamante, Arq. Lelia Recalde.



En esta sede, la FCyT dicta la Tecnicatura en Acuicultura y el ciclo superior de la Licenciatura en Biología, carreras que sin dudas se verán fortalecidas por estos nuevos laboratorios. Además, se abrirán posibilidades para proyectos de investigación y extensión que contribuirán al desarrollo regional y al vínculo de la Universidad con la comunidad.



"De esta manera le estamos dando vigor a la sede diamantina, sobre todo a una carrera tan vinculada a la entrerrianía, por la relación con el río; una carrera que conecta directamente los frutos del río con la academia", señaló el Rector.



"Sabemos que es difícil concebir este tipo de carreras sin espacios específicos como los laboratorios, por eso estamos satisfechos de poder concretar estos espacios, en las condiciones necesarias", agregó.



Sattler subrayó que estos logros son "producto de la articulación, con el Gobierno Provincial que financió y con el municipio que encaró las obras, tanto en la gestión anterior, con quien iniciamos las gestiones, como con la actual, que no truncó, sino que fortaleció lo que ya estaba iniciado", enfatizó.



Por su parte, Noriega resaltó el hecho de que "nuestros técnicos puedan hacer aquí sus primeros pasos prácticos, cuando en otros momentos tenían que irse hacia otras provincias para ello, o recurrir a estaciones privadas".



"Estos laboratorios, junto a la gran planta de piscicultura a la vera del arroyo Ensenada, que está en construcción, van a potenciar la carrera de Acuicultura de manera definitiva", expresó el Decano, quien considera que "la UADER necesita en cada territorio fortalecerse a partir de la articulación con los distintos actores de la comunidad; y aquí en Diamante, lentamente, al ser los egresados también vecinos de la ciudad, que estudiaron en su pueblo y son primeros universitarios en sus familias, el reconocimiento a la institución se hace carne".



Acompañando a las autoridades estuvo Matías Bernardi, egresado de las dos carreras que se dictan en la sede, docente y flamante becario doctoral del CONICET. "Doy clases de Introducción a la Acuicultura y de construcción de sistemas acuáticos; me voy a desempeñar en el Laboratorio de Acuicultura, en un proyecto para el mejoramiento productivo del pacú", narró.



"Es muy positivo que esté creciendo la actividad y que el municipio y el CONICET se interesen; no tenemos mucha divulgación y hay mucho por hacer", comentó Bernardi. "Mi idea es evaluar si se puede adaptar la especie a la zona templada de Entre Ríos y Santa Fe, ya que hoy los productores tienen el problema de la temperatura, con cuatro meses de frío, donde los peces no crecen y hay enfermedades y mortandad", explicó.



El becario también remarcó la formación de la universidad pública: "Es la forma que el país apuntala su crecimiento, intelectual y de formación de profesionales". Y reiteró la importancia de los laboratorios: "Trabajo en un área bastante nueva y es bueno que se enfoquen en esto y brinden apoyo; no hay muchos lugares para hacer investigación en esta materia".



El Laboratorio de Biología cuenta con material de colección animal y vegetal, para el trabajo de cátedras que necesiten diferentes ejemplares para realizar descripciones. El de Química cuenta con equipamiento y materiales necesarios para las tareas no sólo de las cátedras afines, sino como herramienta para otros laboratorios a la hora de realizar análisis. Y el de Acuicultura es el más específico, ya que cuenta con sistemas de peceras y tanques, que permiten variados análisis en distintas especies y plantas.