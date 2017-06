Asumió la nueva directora de la Escuela de Música "Celia Torrá"

Foto 1/2 Foto 2/2

El miércoles 28 de junio se desarrolló el acto de presentación de Francisconi, la nueva Directora de la Escuela de Música "Celia Torrá", en la Sede de Estrada y 25 de Mayo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-UADER), donde funciona la institución. En la ceremonia estuvieron presentes la Decana de la Facultad, Mg. María Gracia Benedetti; el Secretario General, Lic. Daniel Richard; el Secretario Académico de Rectorado, Mg Gustavo Guillermo Marcos; la Responsable de la Sede, Mg. Silvia Larrechart; equipo de gestión, docentes, estudiantes y público en general.



La presentación musical realizada por la orquesta de niños a cargo del profesor Diego Kloster interpretó dos temas: "El Jinete" y "Ronda". Seguidamente, hizo uso de la palabra Richard, quien destacó la importancia del proceso concursal que posibilitara la cobertura de la Dirección de la Escuela. Asimismo, destacó el reconocimiento de la función social y educativa que ésta tiene en el seno de la comunidad.



Posteriormente, Benedetti resaltó la relevancia del acto como instancia de consolidación y proyección institucional. Remarcó, además, el lugar de las Artes en el marco de la Facultad, en particular de la formación musical como propuesta académica universitaria.



Luego, estudiantes de Práctica de Conjunto, del Ciclo de Iniciación Musical para Niños, a cargo de la Prof. Stefanía Scarbol, interpretaron el tema "Me Enamoré", de Vicentico.



A continuación, Francisconi dio a conocer los objetivos institucionales para el primer año, enunciados en el proyecto de Gestión Educativa que fue presentado en la instancia concursal de la cual participó. Dentro de éstos se destacan: el trabajo sobre un repertorio popular y propio de nuestra cultura en las diferentes prácticas grupales de música, la proyección de las actividades de los alumnos a partir de diferentes presentaciones musicales y actuaciones públicas en espacios cercanos a la comunidad (plazas, escuelas, clubes, centros comunitarios, etc.), la conformación de una orquesta institucional integrada por los diferentes espacios curriculares, el establecimiento de una franja horaria matutina para los diferentes planes, ampliando así las posibilidades de ingreso y cursada; la creación de cupos para personas con necesidades educativas especiales en las inscripciones 2018, y la conformación de equipos de trabajo por espacios curriculares, a fines de fortalecer la propuesta pedagógica y el trabajo en cada uno de estos espacios.



Para finalizar el acto, el Prof. Nardo González presentó el ensamble musical que coordina. Las ejecuciones musicales que presentaron los estudiantes proyectaron lineamientos curriculares del nuevo plan de estudios, vinculados a la expresión musical regional, con anclaje en nuestra cultura e identidad.