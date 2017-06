La Escuela Técnica Nº1 de Paraná celebró 80 años de vida institucional

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº1 "Gral. Francisco Ramírez" de Paraná celebró hoy sus 80 años de vida institucional; lo hizo junto a ex alumnos, autoridades, la actuación de la Banda de Música de la Fuerza Aérea y la presencia del canta-autor Jorge Méndez. También hubo una suelta de globos, registró Elonce TV.



"Nacimos en 1937 y hemos pasado por distintos establecimientos; acá estamos desde 1979", reafirmó la vicerrectora de la institución escolar, al tiempo que valoró que la EETNº1 "sigue teniendo el prestigio de sus inicios".



"Hay que reafirmar la educación pública", reafirmó un ex alumno Daniel Aquilini, egresado de la promo ´71.



También formó parte de los festejos, el vicegobernador, Adán Bahl, quien valoró que antes de ser contador y funcionario, fue maestro mayor de obras egresado de esa escuela. "Esta escuela fue una parte muy importante de mi vida, no solo aprendimos oficios sino que también aprendimos a ser mejores personas", remarcó. Elonce.com