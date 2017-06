Triglav celebrará un nuevo aniversario de la República de Eslovenia

La Asociación Eslovena de Entre Ríos, Triglav, conmemorará el 26º Aniversario de la República de Eslovenia, este domingo en el Paseo Esloveno de la Plaza Alvear de la ciudad de Paraná a las 11 y según se informó, posteriormente, tendrá lugar el tradicional almuerzo de camaradería que la institución, socios y amigos comparten año tras año."Argentina fue el primer país en reconocer la Independencia y la Soberanía de Eslovenia justamente un 25 de Junio de 1991; hecho que enorgullece y recuerda que los valores democráticos que sirven de base a la construcción de cualquier Estado-Nación, se encuentran presentes en nuestra historia compartida", dijo Teresita Princich presidenta de Triglav.Cabe recordar que a lo largo de los diferentes procesos inmigratorios entre los que se pueden mencionar susintamente períodos de 1880, 1912 a 1919, 1930 a 1950 y anterior y posterior a la caída del Muro de Berlín, Argentina ha sido destino para cientos y miles de inmigrantes entre los cuales se destacan los 'eslovenos'."Muchos llegaron e incluso sus descendientes sostienen hoy haber sido parte de Austria o mejor dicho del Imperio Austrohúngaro, la vieja Yugoslavia, etc.. En ese sentido desde la Asociación Triglav, tratamos de realizar un concienzudo trabajo de recuperación de la memoria individual, familiar y social e impulsa lo que considera una política de reapropiación cultural de los valores destacados de su añorado terruño eslavo", señaló Princich.Este año y por primera vez en la provincia, se lleva adelante un proyecto de intercambio educativo, cultural y tecnológico con alumnos de dos escuelas, una entrerriana y otra eslovena que a partir del intercambio que posibilita la tecnología trabajan en los tres idiomas en lo que se define como la promoción de la Paz intercultural, la riqueza de la diversidad y el conocimiento de costumbres y tradiciones. Al respecto la referente expresó que "tratamos de que los lazos que intentamos construir con Eslovenia no tengan que ver sólo con el pasado, sino fundamentalmente con el presente y el futuro, nuestros jóvenes. Muchos entrerrianos visitan y elijen a Eslovenia para establecerse y desarrollar su proyecto de vida, otros lo hacen como destino para capacitarse y formarse en sus universidades. Estamos acompañando a cada uno y queremos seguir siendo este puente, esta ventana entre dos mundos".Eslovenia es un país de dimensiones similares a la provincia de Tucumán, con una cantidad de habitantes cercana a los dos millones, declarada por los organismos internacionales como la República más sustentable del planeta y definida por muchos como la perla de Europa. Liubliana, su capital, antiguamente Émona, es apenas más chica que la ciudad de Paraná. Uno de los exponentes más destacados y que define la escena intelectual mundial contemporánea es el reconocido pensador Slavoj Zizek, pero no es el único personaje esloveno que ha trascendido las fronteras, desde deportistas estrellas hasta arquitectos, incluído el santo de Madagascar el padre Pedro Opeka reflejan en parte a esta maravilloso República.La Asociación Eslovena en Entre Ríos, Triglav, inauguró recientemente su sede en calle Córdoba 439, ciudad de Paraná. Para mayor información los interesados pueden contactarse al (0343) 4555312, o a través de su página oficial en Facebook