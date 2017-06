Lanzarán el proyecto Madre en Chajarí, destinado a embarazadas

El proyecto municipal "Madre" dará comienzo el 10 de julio y consiste básicamente en la realización de encuentros teóricos prácticos interdisciplinarios que contarán con la participación de una obstetra, una nutricionista, una odontóloga, una psicóloga y una profesora de yoga.



La idea, impulsada por la Municipalidad de Chajarí, es que cada encuentro sea abordado con la presencia de dos profesionales a la vez, por ejemplo obstetra y psicóloga para ir hablando ambas cosas en relación, y luego nutricionista y odontóloga, por último la profe de yoga con ejercicios. La odontóloga además realizará revisaciones con aplicación de flúor a las participantes y entregará cepillos de dientes.



Los talleres tendrán lugar los días lunes en la Sala del CIC Chajarí, (Moreno y Cepeda), los martes en el Centro de Salud Nº 1 "Angelita Tagliapietra" (Artigas 1450), y los jueves en el Centro de Salud Nº 2 "Dr. Héctor Crosa" (Pancho Ramírez y Perú), comenzando siempre a las 10 horas.



Los talleres se organizarán por grupos que se irán renovando luego de cuatro o cinco encuentros. Al finalizar los talleres se les entregará a las participantes un suvenir realizado por el taller de costura del Hogar de Ancianos.



El equipo interdisciplinario estará integrado por las siguientes profesionales: Verónica Todone, obstetra. Natalia Arrosio, nutricionista. Daniela Pérez, odontóloga. Beatriz Ramos, profesora de yoga. Perla Correa Salgado, psicóloga.



Programa Madre. Características



Es un proyecto llevado a cabo desde el área de salud del Gobierno de la Ciudad de Chajarí destinado a mujeres embarazadas en diferentes etapas de gestación. El nombre está compuesto por la siglas M de maternidad, A de alimentación, D de dientes R por ritmo y E de emociones.



El mismo propone brindar a las embarazadas la preparación e información respecto a los aspectos físicos (maternidad, alimentación, dientes, ritmo) y psicológicos (emocionales) del embarazo, parto, posparto, puerperio, lactancia, crianza y cuidados del bebé. Se trata de preparar a las futuras mamás para los cambios a los que va a enfrentarse la familia con la llegada del bebé, sea éste planificado o no.



En el cuerpo de la embarazada tienen lugar muchísimos cambios y transformaciones, que muchas veces ella registra y otras veces no. Lo que interesa es que en ese momento la embarazada conozca qué está pasando en su cuerpo y cómo afecta esto su vida afectiva y de relaciones interpersonales con vistas a enfrentarlo lo más "sanamente" posible.



Dicho Programa, entonces, es una invitación para prepararse, física, psicológica e intelectualmente para el gran momento y también para los nuevos esquemas de familia que van a vivir.



Objetivos



-Aportar información de todos los aspectos de la mujer embarazada (físicos, nutricionales, odontológicos, de actividad física y emocionales) aportando de esta manera una consideración integral de la salud de la futura mamá.

-Lograr a partir de los conocimientos adquiridos un embarazo, parto y maternidad plena, pudiendo disfrutar de cada etapa de la mejor manera.

-Incorporar la capacidad de tomar decisiones con seguridad y serenidad basada en conocimientos bien fundamentados.

-Contribuir al refuerzo del vínculo del apego (madre-bebé).

-Favorecer la sensibilización de la madre con su embarazo, con el cuidado de su salud integral y con el recién nacido.



Metodología



Las clases serán teórico-prácticas mediante exposiciones verbales, videos, entrega de folletos y ejercicios, se dictarán una vez a la semana, y se extenderán durante cuatro encuentros. Cada encuentro durará aproximadamente 40 minutos.



Al ser un Programa interdisciplinario serán dictados en cada oportunidad por un profesional diferente e incluso algunos encuentros se darán en interacción de dos o más profesionales.



Temas a desarrollar



-Brindar tranquilidad a la futura mamá sobre cuándo será el momento indicado en que quiera nacer su bebé.

-Dar pautas de alarma para saber cuándo acudir al hospital o la clínica.

-Entregar una lista de cosas necesaria para la internación.

-Promover una alimentación saludable en las embarazadas.

-Enseñar sobre nutrientes esenciales para la madre y el bebé durante el embarazo.

-Prevenir complicaciones en el embarazo y/o parto.

-Corregir hábitos alimentarios inadecuados.

-Fomentar la Lactancia Materna.

-Sensibilizar a la paciente embarazada para que se interese en su salud bucal y en la de su hijo.

-Internalizar las acciones preventivas como valor cultural.

-Realizar charlas educativas sobre las enfermedades bucales más frecuentes de la paciente embarazada.

-Enseñar técnicas de cepillado y uso del hilo dental en la paciente embarazada.

-Aplicación de flúor tópico en la paciente embarazada.

-Atención y controles periódicos de la paciente embarazada y posteriormente a su bebe.

-Indicar los beneficios de poder expresarse corporalmente y realizar técnicas de respiración y la forma en que dicha actividad puede ofrecer sostén físico y emocional, otorgando mayor bienestar de la embarazada.

-Adquirir una buena postura evitando así dolores musculares.

-No aumentar desmedidamente de peso.

-Incremento del retorno venoso, mayor descanso y preparación para el parto y post-parto.

-Destacar la promoción de hábitos de vida saludables como recursos para promover una adecuada salud mental.

-Enfatizar en la importancia de la lactancia materna para favorecer el vínculo emocional con el bebé (apego).

-Recalcar la importancia del apoyo familiar en este período.

-Fomentar el autocuidado y la detección precoz de factores de riesgo (como por ej. depresión posparto).

-Disminuir los miedos y temores de la mujer embarazada, ya que, reduce las complicaciones en el parto y favorece luego su posterior recuperación.