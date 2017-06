Instalaron un registro de médula en el hospital de Colón

Como parte del Día Mundial del Donante de Sangre, se llevó a cabo en el San Benjamín de Colón una campaña de donación en la cual se lanzó además el registro de médula ósea del hospital.



"En Colón hacíamos registro cuando venían campañas externas como la del hospital Garrahan, así que es la primera vez que se hacen acá y se harán de ahora es más. Primero a través de campañas como esta, llamaremos cada 15 días aproximadamente para que vengan a donar y registrar. Luego quedará en forma fija, como ya hemos logrado con la sangre, para que la gente no se tenga que trasladar a Concepción o a Concordia. Es un logro porque lo estamos pidiendo hace bastante. La colecta de hoy la hicimos como un homenaje a Tomás Latorre, vino su abuela y también Gabriel que es trasplantado y lo ha acompañado a Tomy", contó a diario El Entre Ríos Mónica Cettour, presidente de la Fundación Dono X Vos, de Concepción del Uruguay.



A su lado, el elisense Gabriel Troncoso recuerda que su historia comenzó hace dos años, cuando estando internado en Paraná conoció a Mónica. "Fui trasplantado en agosto de 2015. Todo salió bien y ahora acompaño a Mónica para ayudar a que la gente entienda que la donación es importante. Que la gente venga y done, te llena el alma".



"Es un antes y un después. Hay que esperar a que la médula se adapte al cuerpo y de a poco ir haciendo vida normal; estoy en los últimos meses de medicamento", agrega satisfecho.



"Tuvo una bendición especial porque es muy baja la compatibilidad entre hermanos, y de sus seis hermanos Tamara fue la donante, sino hay que recurrir al registro mundial", dice Mónica sobre el caso de Gabriel.



Ambos resaltan que el trasplante de médula es algo simple, que se realiza en aproximadamente dos horas. La recuperación del donante es rápida y continúan con su vida habitual.



Una campaña diferente



Nancy Bonnot es Dra. en Bioquímica del laboratorio del Hospital San Benjamín. Ayer hizo un alto en la campaña para dialogar unos minutos con diario El Entre Ríos.



"Esta campaña es diferente a las anteriores porque sumamos el registro de médula ósea; quienes vienen a donar sangre, si quieren sumarse al registro se hace una muestra más y todo se envía a Paraná", dijo.



"Tenemos un cupo para hacer extracciones porque ni bien llega a Paraná debe ser procesado lo más rápido posible. Hemos extraído sangre a 20 personas y tenemos 15 anotados para la próxima campaña, para la cual no tenemos fecha exacta pero calculamos que será a principio de julio", agregó.



Entre las condiciones para ser donante de sangre, la profesional recuerda que "hay que tener 18 años (si es menor se requiere el consentimiento de los padres), pesar más de 50 kilos, no haber tenido cirugías ni cesáreas en el último año, no estar amamantando ni estar en un tratamiento médico. Que esté en un buen estado de salud general y se sienta bien. La edad límite depende del estado de la persona, puede ser hasta los 60 o 65 años aproximadamente".



A la vez, Bonnot hace hincapié en que no es necesario al momento de la extracción estar en ayunas, pero sí evitar grasas y lácteos. "Puede tomar un café o un té bien dulces", explica.



Quienes quieran más información pueden encontrarla en la Fun Page Hospital San Benjamín o acercándose al laboratorio.



La importancia de donar sangre



La Organización Mundial de la Salud recuerda que las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. He aquí algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones:



* Las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, etc.);



* Los niños con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición;



* Las personas con traumatismos graves provocados por las catástrofes naturales y las causadas por el hombre; y



* Muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas, y enfermos de cáncer.



También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis; asimismo, se utiliza para la elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para los hemofílicos.



Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.



La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por componentes ?glóbulos rojos, plaquetas y plasma?, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. (El Entre Ríos)