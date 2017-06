Chajarí: Aseguran que erradicaron "en gran medida" el trabajo infantil

El pasado 12 de junio se conmemoró a nivel mundial el Día Contra el Trabajo Infantil, el cual apunta a la concientización acerca de la magnitud de este problema y busca aunar esfuerzos para erradicar esta realidad, entendiéndose que el niño debe estar para educarse y aprender a jugar durante su crecimiento.



En este marco, Miguel Ángel "Cacho" Cardozo, titular de la delegación de la Dirección de Trabajo de Chajarí, dialogó con Radio Libertad y puntualizó que normalmente donde se suele ver más el trabajo infantil es "en quintas, en la construcción, aserradores, espacios gastronómicos y en los hoteles".



"Todo esto se fue erradicando en Chajarí. Uno no ve un chico trabajando, repartiendo diario, folletería, etc. Y esto no es un trabajo de un día, sino de todos los días, porque se trabaja de forma articulada con otros organismos", destacó Cardozo.



En tal sentido, el titular de la delegación de la Dirección de Trabajo recordó que en el Departamento Federación "fuimos los primeros en establecer una denuncia porque encontramos dos nenes trabajando en zona de quintas y realizamos las denuncias en los organismos como el COPNAF, la provincia, la justicia, etc. A partir del 2013 se considera un delito".



El funcionario aclaró que "también hay excepciones, por ejemplo en las empresas familiares donde los chicos pueden trabajar con los padres, ya que se necesita fortalecer los ingresos en una familia. Pero esto también tiene su reglamentación que establece plazos y modalidades las cuales también requieren un control y un seguimiento cercano de los diferentes organismos".



"Tal es el caso de las promotoras, las cuales deben presentar el certificado de escolaridad, de salud y contar con el aval de los padres. Si esto no se cumple y se la encuentra trabajando en una inspección, el empleador deberá afrontar una multa económica o penado con prisión de 1 a 3 años", explicó el entrevistado.