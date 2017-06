Proponen que en escuelas de Concordia "Educación Vial" sea una materia

Alberto Zadoyko, concejal del Frente para la Victoria, habló en Club de Amigos y aseguró que "estamos convencidos de que, para subsanar la problemática del tránsito, hay que comenzar con la formación".



Esto tiene que ver "con un proyecto de ordenanza que ya presentamos en el Concejo Deliberante y que trata de incluir en la currícula a la educación vial". Aclaró que "si bien es un proyecto más bien complejo, participó el intendente la última charla que tuvimos en el consejo de seguridad y queremos que se haga un compromiso junto a nuestra dirección de educación no formal y la dirección departamental de escuelas para ver de qué manera, y ya con un grupo de docentes formados, poder trabajar mejor".



El edil explicó en que "la educación vial está vista como una forma de educación transversal, pero sabemos que es una enseñanza muy liviana, está al pasar, y por ahí depende de algún docente que quiera tratarlo. Nosotros pretendemos otra cosa, a raíz justamente de las estadísticas a nivel país".



Progresos y deudas



El edil reconoció que "falta mucho, la realidad que nos toca y la complejidad que tenemos en cuanto al tránsito y al transporte es así, pero en cuanto a logros podemos mencionar sistemas nuevos como el de estacionamiento medido, que ha servido para ordenar un poco más el tránsito en el micro y macrocentro de la ciudad, podemos hablar del avance en cuanto a normativas para aplicar más controles del tema del alcohol cero, podemos mencionar las modificaciones de ordenanzas que no se las ha tocado durante muchas gestioones, del transporte escolar".



Agregó también sobre "nuevas exigencias al transporte urbano de pasajeros, que hay casos de líneas de colectivos que han pasado entre 10 y 15 años sin una licitación pública y hoy hay un proceso licitatorio".

Proyectos similares, pero de la oposición



En diciembre del 2016, el legislador provincial por el Frente Renovador Alejandro Bahler hizo notar a la prensa que una de sus iniciativas, que apuntaba justamente a integrar en la currícula escolar a la Educación Vial, no había sido tenido en cuenta, "ni siquiera tratada", por el oficialismo.



El diputado fue tajante: "yo entiendo que los incontables proyectos presentados por el bloque mayoritario hacen muy difícil prestar atención a los elaborados por la oposición, y más aun a los bloques opositores mas pequeños, pero también entiendo que se les hace muy difícil a los colegas contestar cuando es más importante formar parte del cortejo de bienvenida al campeón mundial de PlayStation que devolver una llamada a un par de esta cámara".



Al respecto del proyecto presentado por Bahler, Zadoyko fue esquivo: "no lo hablé con legisladores, pero en nuestro proyecto lo invitamos a todos los Concejos Deliberantes de la provincia y a nuestros legisladores provinciales y nacionales para que se interesen en esta temática, lo cual sería un apoyo para cualquier otra iniciativa".



Citó luego el caso de un proyecto propuesto por el Pro nacional en 2013 pero que no se hizo realidad. El mismo consistía en la adhesión de un triángulo rojo que diga "no apto para manejar" en los medicamentos que afecten los reflejos o que sean riesgosos para el consumidor. Tras lamentar que esa idea no haya conseguido adhesión, cerró asegurando que "si en todo el país se lograra empujar este tipo de leyes, desde el lugar que toque estar, favorecerá a mejorar el tránsito". (El Entre Ríos)