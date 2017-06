El lunes habrá actividades por Día contra el Trabajo Infantil.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), informó que aborda la problemática del trabajo infantil desde una óptica integral.



El titular del área laboral, Oscar Balla destacó que "se observa una importante reducción de la incidencia del trabajo infantil en la provincia, a partir de un cambio en la orientación de las políticas y de las constantes inspecciones sobre trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.". Indicó que "si bien los avances registrados son auspiciosos, todavía queda un camino por recorrer en pos de alcanzar la erradicación definitiva de la problemática".



Para el secretario de Gobierno, German Grané "todos los actores del gobierno tienen el compromiso y la voluntad de pensar la erradicación del trabajo infantil como política de estado prioritaria en la agenda pública". Asimismo, el funcionario consideró trascendental "no sólo reducir el trabajo infantil, sino erradicarlo definitivamente, para lo cual, siempre estamos pensando y generando nuevas estrategias, gracias al gran equipo de trabajo que preside Oscar Balla, a través de Copreti", destacó.



Finalmente, Grané explicó que para proteger los derechos del niño, se necesita generar las condiciones adecuadas, "solo con las leyes no alcanza, hay que contener y fortalecer a las familias de estos chicos, para que no dependan de ellos a la hora de generar ingresos", acotó.



A través del Copreti, la provincia aborda la problemática desde una óptica integral y observa la vulneración de los derechos de la niñez considerando su entorno familiar. Ese proceso permitió visualizar al trabajo infantil como una problemática de vulneración de derechos y desplegar un amplio conjunto de medidas, destinadas a atacar los determinantes directos e indirectos del fenómeno. El área está presidida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y compuesta por organismos provinciales, municipales, no gubernamentales y empresas.



Se destacan los avances en el trabajo de articulación provincial y la descentralización a través de proyectos locales de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. La descentralización consiste en la creación, en los municipios, de una mesa local multisectorial con el fin de detectar las áreas críticas y establecer el punto de partida para la intervención del proyecto.



El lunes habrá actividades por Día contra el Trabajo Infantil.



-El Consejo General de Educación, dispuso que en la semana del 12 al 16 de junio se aborde la temática en las Instituciones educativas de la provincia, en sus diferentes modalidades.



-Las 16 delegaciones de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en articulación con las Coordinaciones Departamentales, abordarán la temática.



-En Paraná, el lunes 12 de junio desde las 9 hs en la Plaza Manzilla, se realizará un evento destinado a alumnos de escuelas radicadas en la ciudad, con el fin de promover espacios de juegos, arte y música acompañados por sus docentes: espacios indispensables para su crecimiento.



-En Gualeguaychú, el próximo viernes 16 de junio, se llevara a cabo una reunión de trabajo con representantes nacionales, provinciales y locales a los efectos de definir acciones de articulación en pos de erradicar esta problemática.



Por consultas:



En la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Entre Ríos, sito en Buenos Aires 166 Paraná, o en cualquiera de sus Delegaciones Departamentales.



Si detectas una situación de Trabajo infantil, informalo anónimamente, por mensaje de texto al 0343-154721313.