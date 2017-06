Iosper concientiza a sus empleados sobre obesidad y sobrepeso

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), cuyo Directorio trabaja para cuidar la salud de sus afiliados y sus trabajadores, lanzó ayer una campaña interna para sensibilizar a sus empleados sobre la obesidad y el sobrepeso, y sus consecuencias sobre la salud.



Este jueves se inició, y continuará hoy, en la Casa Central del Instituto, la medición de Índice de Masa Corporal (IMC) a todo el personal que, voluntariamente, quiera realizarla. Los profesionales que lo realizan, brindan, además, asesoramiento según la situación particular de cada persona.



De la actividad participaron el presidente del Directorio, Fernando Cañete, y los integrantes del Cuerpo Viviana Sánchez, Marcelo Pagani, y Ricardo Bertonchini, además de integrantes del cuerpo médico y empleados de la obra social.



El presidente del Directorio, Fernando Cañete, afirmó que la campaña busca que los trabajadores se concienticen sobre los riesgos de la obesidad y el sobrepeso, y recalcó la necesidad de aprender a cuidarse, para prevenir graves riesgos en la salud. "Debemos aprender a cuidarnos, a prevenir, es algo simple y sencillo que nos permitirá vivir mejor. Hay estrategias mucho más sencillas que las cirugías, y es allí donde debemos enfocarnos".



El funcionario destacó que la campaña interna se basa en la que lanzó el el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que integra Iosper, denominada 5,4, 3, 2, 1, 0: Tomá una decisión de peso. Los hábitos saludables evitan la obesidad y mejoran tu vida. "Decidimos sumar esta iniciativa para profundizar la campaña de Hábitos Saludables que lleva a cabo nuestro Instituto, desde octubre de 2015".



Además, explicó que Iosper entiende que la salud "debe abordarse de modo integral; y nuestra tarea es promover hábitos y estilos de vida saludables en la comunidad, para prevenir estas patologías y alcanzar una mejor calidad de vida".



Cañete se refirió al crecimiento de la obesidad y el sobrepeso en el país y la provincia, y citó datos de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, de 2005 a 2013, que mostró que la prevalencia de obesidad aumentó un 42,5 por ciento. "Estos datos alarmantes se explican al observar los hábitos alimenticios de nuestra sociedad", dijo, y destacó que el objetivo del Instituto es "promover hábitos saludables entre sus trabajadores y afiliados, para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles".



La prevención como camino



La directora por los activos de Iosper, Viviana Sánchez, señaló que "los 800 empleados de Iosper debemos llevar adelante el camino de la prevención, que hasta hace unos años no se veía demasiado en la obra social, pero ahora es una realidad".



La contadora admitió que cambiar hábitos no es fácil, pero afirmó que "debemos ser conscientes que hay que transmitir esta política. Los 800 empleados de Iosper deben saber que la obra social en la que trabajan, tiene en agenda la prevención y la promoción de la salud. Vamos por los hábitos saludables, por la actividad física, por los entornos saludables; no debemos dejar de comprometernos y seguir este camino".



La funcionaria recordó que para "instalar fuertemente la problemática en la agenda pública" y "sensibilizar a la población acerca de la importancia de la prevención y control", el Gobierno nacional declaró Día nacional de lucha contra la obesidad el tercer miércoles de octubre de cada año.



El decreto 330/2017, publicado el 12 de mayo en el Boletín Oficial, remarca que "la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2013 ha demostrado que un 57,9 por ciento de la población tiene exceso de peso y que el exceso de peso y la obesidad son entre un 30 y un 50 por ciento más frecuentes en personas de bajo nivel de formación".



La norma, firmada por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Salud, Jorge Lemus, señala que "a nivel nacional no existe una fecha oficial en el calendario para sensibilizar sobre este tema" y por lo tanto, "a efectos de instalar fuertemente la problemática de la obesidad en la agenda pública, lograr la movilización social y participación comunitaria en todos los niveles, y sensibilizar a la población acerca de la importancia de la prevención y control", declara al tercer miércoles de octubre de cada año "Día nacional de lucha contra la obesidad".



Enfermedad de riesgo



La obesidad es la enfermedad metabólica más frecuente en todo el mundo y, junto al sobrepeso, son importantes problemas de salud, y factores de riesgo para enfermedades crónicas como ciertos tipos de cáncer, diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares y respiratorias, entre otras.



¿A quién está dirigida la campaña?



Si bien las mediciones de IMC tendrán lugar en la Casa Central de Iosper y sus 73 Delegaciones de la provincia y Capital Federal, la campaña de prevención forma parte de la labor que, como institución, el Instituto lleva adelante reforzando su compromiso social. Por eso, no se descartan actividades abiertas a la comunidad, para promocionar la adopción de hábitos saludables y sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos de la obesidad y el sobrepeso en la salud.



El dato



El Índice de Masa Corporal IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar la obesidad y el sobrepeso en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).