Consumidores de Crespo podrán denunciar derechos incumplidos vía on-line

No son pocos los vecinos que sienten que sus derechos no son respetados en su rol de clientes, aunque no siempre estas disconformidades se plasman en denuncias. No se trata de falta de fundamentos, sino que habitualmente la gente por diversos motivos no dispone de tiempo o no coincide con el horario de atención de la oficina correspondiente. Ahora existe la posibilidad de formalizar el reclamo a través de Internet.En declaraciones a, el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), José Luis Fredes, ratificó: "A fines de mayo hubo una Jornada de Formación en instancia de haberse presentado oficialmente en la Provincia esta herramienta. Arranca el mes con esta nueva modalidad, que se suma a las posibilidades de reclamo que tiene nuestra población. Es una vía nacional, que funciona mediante Internet".En cuanto al mecanismo, el funcionario explicó: "Se ingresa al sitio www.argentina.gob.ar , donde aparece la opción 'Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor'. Se dejan los datos personales en el formulario, donde se consigna también la empresa o comercio al que se denuncia, una descripción del problema y un mail de contacto. El sistema también admite que se adjunten fotografías, capturas o escaneos de la documentación que podría respaldar el reclamo. Inmediatamente esa actuación se deriva desde Nación a Provincia y ésta a la OMIC que corresponde por jurisdicción. Nosotros le damos carácter de denuncia y comienzan a desarrollarse las instancias en iguales tiempos que si se hubiera hecho la denuncia en forma personal en nuestra oficina".La Ventanilla Federal Única fue implementada de ese modo para traer aparejada una segunda característica, sobre lo cual Fredes comentó: "De esta manera, el Estado va generando una estadística fehaciente a nivel nacional, como para saber cuál es la empresa más denunciada, qué tipo de servicios son los más deficitarios, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan los consumidores en el día a día. En su defecto, el entrecruzamiento permitirá tener un panorama de lo que sucede en la provincia y los municipios"."Los rubros de denuncia son todos", afirmó el responsable de la OMIC Crespo y agregó: "Es un formulario en plataforma web, pero igualmente permite tener un contacto fluido con el reclamante. Se incorpora tecnología a estos procesos y abarca a un segmento de edades que está en sintonía o se siente más cómodo con las tramitaciones on-line".