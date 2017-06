Gualeguaychú sigue esperando que nombren un juez para que funcione el Juzgado

Desde octubre del 2016, esperan que se resuelva el nombramiento del juez que estará a cargo del Juzgado de Gualeguaychú para ponerlo en marcha. Otras dos ciudades entrerrianas están en la misma situación.



Aún no se ha definido la terna que debe ser evaluada por el Poder Ejecutivo y el Legislativo nacional. La falta de presupuesto para la parte edilicia también sería otro de los motivos que retrasan la designación al concurso realizado en noviembre de 2015 en el Centro de Convenciones.



Tres son las ciudades entrerrianas que esperan. Victoria, Concordia y Gualeguaychú. Las tres tendrán con el tiempo en funcionamiento un Juzgado Federal que abarcará todos los fueros y que aliviará el trabajo acumulado en los ya existentes en Paraná y Concepción del Uruguay.



El proyecto del senador nacional, Guillermo Guastavino, ingresó a la Mesa de Entradas del Senado el 3 de mayo de 2012. Los fundamentos que planteaba para la creación del Juzgado en Gualeguaychú eran los de "solucionar la crisis por la que atraviesa la Justicia Federal en el ámbito territorial que depende de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que tiene una extensa y poblada frontera con el Uruguay, por los tres puentes internacionales que unen Argentina y Uruguay", a la vez el "gran desarrollo en el tráfico comercial entre estos dos países y el Mercosur".



Se hacía hincapié en que "Gualeguaychú es la tercera ciudad en número de habitantes de Entre Ríos y cabecera del Departamento y ha tenido un desarrollo urbano económico agropecuario y turístico muy importante, lo cual implica una actividad judicial que debe derivarse a los juzgados de Concepción del Uruguay".



En total, el nuevo Juzgado necesitará crear 27 cargos, y será responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, los que proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento.



El 10 de noviembre de 2015, 25 abogados procedentes de distintas ciudades entrerrianas, de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, se presentaron al concurso de oposición y antecedentes que resolverá la terna a proponer al Poder Ejecutivo, para que seleccione al futuro Juez Federal de Gualeguaychú.



Luis María Cabral, consejero de la Magistratura en representación de los jueces de la Nación, señaló en aquella oportunidad que "también se debe cubrir el Juzgado Federal de Concordia que se encuentra creado desde hace un tiempo y todavía no se ha concluido el concurso correspondiente".



Allí mismo, se animó a aventurar que para el segundo semestre del 2016 podría estar finalizado el proceso de selección, aunque hasta el momento no hay señales de que eso ocurra.



La situación que atraviesa el futuro Juzgado Federal de Gualeguaychú es el mismo que padece el resto de los que esperan nombramientos. Desde octubre de 2016, el concurso está en poder de la subcomisión integrada por los doctores Pablo Tonelli y Gabriela Vázquez, que deberán resolver las impugnaciones.



Si bien ya se conocieron los nombres de los tres abogados que ganaron el concurso para tomar el cargo de Juez Federal en el esperado y futuro Juzgado que funcionaría en el edificio del Correo, aún resta que finalice el proceso de impugnación, y que se les realice el análisis psicotécnico y luego las entrevistas personales a los aspirantes.



Posteriormente la subcomisión le presenta el informe con el resultado de las entrevistas y de aprobarse la propuesta pasa al plenario del Consejo de la Magistratura. En caso de conseguir 2/3 de los votos, se envía la propuesta al Poder Ejecutivo Nacional, que deberá revisar la propuesta y enviar su selección al Senado de la Nación, en donde se decide si se aprueba o no el Acuerdo para los nombramientos.



Actualmente todo está trabado entre los consejeros, que no se ponen de acuerdo en las ternas. Pero además existirían muchas otras designaciones que corren con la misma suerte y no se puede avanzar con los pliegos, las ternas y los concursos. (Fuente: Diario El Día)